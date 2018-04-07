Растаев: «Захотел усатый дед сделать чэсным интернет…»

Поэт Дмитрий Растаев на своей странице в Фейсбуке прошелся поэтическим слогом по нововведениям, которые готовят в Закон о СМИ, а также высказался о заботе властей о тунеядцах.

Захотел усатый дед

сделать чэсным интернет:

— Хочешь выложить контент?

Предъяви-ка документ!

Всех писак сегодня нам

нужно знать по именам —

чтобы каждый «театрал»

мог навешать им похвал,

чтоб никто не смел онлайн

дедов высмеять комбайн,

чтоб с утра и до утра

только «Славься!» и «Ура!»

Класковский: «Власти хотят взять под колпак общественное мнение в интернете»

***

О бедном трудяге замолвите слово!

Декретом безумным напуган он снова:

паши за гроши — а решишь пободаться,

узнаешь всю прелесть судьбы тунеядца.

Пойдёшь и заплатишь тогда в полной дозе

всё то, что накрутят тебе в жилкомхозе —

и снова не пикни,

и снова не ной...

Пора что-то делать нам с этой страной.

Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах