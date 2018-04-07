Растаев: «Захотел усатый дед сделать чэсным интернет…»
Поэт Дмитрий Растаев на своей странице в Фейсбуке прошелся поэтическим слогом по нововведениям, которые готовят в Закон о СМИ, а также высказался о заботе властей о тунеядцах.
Захотел усатый дед
сделать чэсным интернет:
— Хочешь выложить контент?
Предъяви-ка документ!
Всех писак сегодня нам
нужно знать по именам —
чтобы каждый «театрал»
мог навешать им похвал,
чтоб никто не смел онлайн
дедов высмеять комбайн,
чтоб с утра и до утра
только «Славься!» и «Ура!»
Класковский: «Власти хотят взять под колпак общественное мнение в интернете»
***
О бедном трудяге замолвите слово!
Декретом безумным напуган он снова:
паши за гроши — а решишь пободаться,
узнаешь всю прелесть судьбы тунеядца.
Пойдёшь и заплатишь тогда в полной дозе
всё то, что накрутят тебе в жилкомхозе —
и снова не пикни,
и снова не ной...
Пора что-то делать нам с этой страной.
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Главное