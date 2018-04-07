«То задница болит, то лишний вес»: Захаров объяснил, почему «Юность» отдала золото «Неману»

6 апреля завершился чемпионат Беларуси по хоккею 2017/18. Золотые медали завоевал гродненский «Неман».

Фото vk.com/hcneman

Сначала «Неман» выиграл регулярный чемпионат, а затем доказал свое превосходство и в плей-офф. В финале гродненцам противостояла минская «Юность».

После первых двух матчей на льду «Немана» сохранялось равновесие. Хозяева выиграли в первом – 2:1, но уступили в овертайме второго – 2:3.

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Зато в Минске «Неман» чувствовал себя лучше, чем дома. Следующие две игры, проходившие в столице, завершились победами гродненцев – 3:0 и 2:1 (в овертайме).

Всё шло к тому, что успех в серии до 4-х побед «Неман» отпразднует на своей площадке. Но пятый матч, проходивший в Гродно, завершился поражением хозяев – 1:3.

Зато в шестом, который состоялся в Минске, «Неман» оказался сильнее – 3:2. Таким образом, гродненцы выиграли финальную серию со счетом 4:2 и стали чемпионами Беларуси 2017/18.

Примечательно, что в прошлом сезоне титул чемпиона оспаривали те же команды. Год назад «Неман» тоже взял золото. Ныне же он 7-й раз стал победителем национального первенства и сравнялся по этому показателю с «Юностью».

Главный тренер минчан Михаил Захаров, который много лет доказывает, что способен со своей командой успешно выступать в Континентальной хоккейной лиге, на послематчевой пресс-конференции так объяснил причины неудачи в финальной серии (цитируется по «Прессболу»):

— У нас из этого состава только 10 человек прошли нормальную предсезонную подготовку, а у «Немана» все, у них всего пару новичков. А у нас каждый сбор то задница у кого-то болит, то лишний вес.

Кстати, по сведениям «Трибуны», на шестой матч финала ждали президента – причем ожидалось, что Александр Лукашенко может поучаствовать в церемонии награждения. Днем парковка возле «Чижовки» была зачищена. Квитки-приглашения на матч получили подростки не только из близлежащих школ, но и из отдаленных сухаревских и малиновских учебных заведений. Но в итоге глава государства на хоккей не приехал.

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