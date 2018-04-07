Макей: 100-летие БНР – очень важная дата

Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал события вокруг празднования юбилея Белорусской Народной Республики.

Глава внешнеполитического ведомства сделал это в интервью телеканалу Euronews. Стоит отметить, что эта беседа состоялась 24 марта, накануне торжеств, но её стенограмма стала доступна только сейчас.

– На мой взгляд, столетняя годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики – очень важная дата, – сказал Владимир Макей. – Несколько дней назад Президент сделал ряд заявлений по этому вопросу, отметив, что провозглашение БНР – это часть нашей истории, и мы должны принимать это. Но мы не можем судить представителей того периода, потому что не знаем всех обстоятельств, у нас нет полной информации, что очень важно для объективного анализа ситуации.

Мы не можем занять чью-либо сторону, выступить в роли прокурора или адвоката. Необходимо собрать больше информации о тех событиях. Именно поэтому было организовано множество тематических круглых столов, конференций, иных мероприятий, а также дискуссий в средствах массовой информации…

В Советском Союзе этот период нашей истории оценивался негативно. Меня, например, учили в школе, что руководители БНР были предателями, которые пытались установить тесное сотрудничество с кайзером.

Но сегодня государство впервые протянуло руку своим оппонентам, тем, для кого эта дата важна. Власти санкционировали митинг и концерт в самом престижном в Минске месте – вблизи Театра Оперы и Балета. Хотите использовать символы БНР – пожалуйста, никаких проблем. Разрешены любые речи и заявления…

Это очень важно, ведь это уже качественно новая ситуация. Государство продемонстрировало готовность сотрудничать со своими оппонентами, протянуло руку. И, к счастью, большинство конструктивных представителей белорусской оппозиции приняли это предложение. Но есть люди, которые продолжают сохранять неконструктивную позицию по отношению к властям…

– И этих людей арестовали?

– Нет, они не были арестованы. Никто не был арестован в связи с празднованием этого дня. Да, несколько человек были задержаны, но за нарушения закона, которые были совершены ими ранее…

Есть те, кто хотел бы организовать провокации, выступить против власти. В любой стране существует законодательство, регулирующее проведение демонстраций, митингов, иных общественных мероприятий. И все должны действовать в соответствии с этим законодательством.

Если вы хотите организовать шествие по улицам города, необходимо обратиться к городским властям, в данном случае к властям Минска, для получения соответствующего разрешения. Законодательство должно соблюдаться.

– Но запрос был сделан городским властям Минска.

– Я не уверен, что запрос был сделан именно теми, кто хотел организовать шествие.

– Чем вызван такой страх этого шествия?

– В любом государстве законодательство необходимо соблюдать. Можно привести достаточно примеров, когда в европейских странах полиция применяла силу против демонстрантов, которые нарушали закон.

В сложившейся ситуации я не вижу никакой проблемы для властей. Да, как Вы и говорите, есть отдельные случаи. Но речь идет буквально о нескольких людях, и я не думаю, что это создаст большие проблемы для властей или общества.

Как я уже сказал, для нас самое главное – использовать этот момент для организации реального диалога между государством и гражданским обществом. Государство уже выразило готовность начать этот диалог. Разумным было бы принять это предложение и двигаться дальше для достижения бóльшего успеха в этой сфере.

Макей: мы хотим избавиться от зависимости от одной страны