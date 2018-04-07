Удивительно, но факт: малоизвестный район, из которого вышло 5 высоких чиновников

Скромный Кореличский район в Гродненской области – в лидерах по представительству в верхах белорусской власти.

В городском поселке Кореличи живет около 6500 человек

Недавно TUT.BY изучил, откуда родом топ-50 белорусских чиновников (инфографика здесь). Оказалось, что большинство в верхах – вовсе не могилевские. В Могилеве и области родились всего 6 человек. Малые родины чиновников равномерно распределены по стране.

Но в последнее время один райцентр на западе страны стал явно выбиваться на фоне остальных. Это Корелический район с центром в скромном городском поселке. Приводим имена чиновников, чья судьба связана с этим местом.

Владимир Макей

Фото TUT.BY

Министр иностранных дел родился и вырос в деревне Некрашевичи. В среднюю школу ходил в соседнюю деревню Луки. Недавно журналисты «Салідарнасці» побывали на его малой родине и обнаружили, что там к министру двоякое отношение.

Владимир Полуян

Владимир Полуян на фото справа

Из той же деревни Некрашевичи родом Владимир Полуян, работавший министром по налогам и сборам в 2009-2014 годах. Он на три года младше главы МИД. Родители бывшего министра жили не в самой деревне, а на хуторе рядом.

Теперь Владимир Полуян руководит профсоюзной организацией «Евроопта».

Юрий Сенько

Фото sb.by

Председатель Государственного таможенного комитета также уроженец Кореличского района. Он родился в деревне Долгиново Малюшичского сельсовета. Учился в Ворончанской средней школе. Вся его карьера прошла в таможне.

Александр Турчин

Фото ced.by

Возможно, самый недооцененный по влиятельности чиновник на данный момент. Александр Турчин, во-первых, руководит Аппаратом Совмина. По статусу это равнозначно министру, но на деле даже выше, т.к. именно его ведомство подготавливает разные правовые акты (постановления Совмина, законы, указы президента) и контролирует их выполнение.

Во-вторых, Турчин с недавних пор возглавил Совет по развитию предпринимательства с новыми полномочиями. А чиновнику всего 42 года.

Турчин вырос в соседнем Новогрудке, но именно в Кореличах началось его восхождение по карьерной лестнице. Здесь с 2004 по 2010 годы он работал начальником финансового отдела, а затем заместителем председателя райисполкома.

Виталий Дрожжа

На днях Александр Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им стал Виталий Дрожжа, родившийся… в городском поселке Кореличи. Правда, 40-летний чиновник школу оканчивал в Логойске.

Пока такое широкое представительство скромного Кореличского района в верхах власти выглядит совпадением и стечением обстоятельств. Но если так пойдет и дальше, тот как бы не заговорили, что страной рулят не могилевские, а кореличские.