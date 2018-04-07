Макей: мы хотим избавиться от зависимости от одной страны

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал ситуацию, в которой оказалась наша страна.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

– Сегодня мы находимся между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны – Россия, с другой – Европейский союз, – заявил Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews. – Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух «больших огней», которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности.

Мы страдаем от этого. Потому что белорусская экономика является экспортоориентированной. Мы зависим от ситуации на зарубежных рынках, и хотели бы иметь нормальные торговые отношения с Востоком и Западом, с Севером и Югом.

Сегодня мы страдаем от ситуации, когда Россия и ЕС применяют взаимные санкции. Россия – наш ключевой партнер. Мы многого достигли в отношениях с Россией: создано единое пространство от Бреста до Владивостока, обеспечиваются равные права для граждан двух стран. Это главное: равные права для наших граждан, в том числе право на образование, на труд, некоторые социальные права и так далее.

С экономической точки зрения сегодня мы сильно зависим от России. Именно поэтому перед нами стоит задача диверсифицировать отношения, в первую очередь, экономические. Евросоюз – наш второй по значимости экономический партнер после России. В прошлом году товарооборот с ЕС вырос на 30%, а наш экспорт – на 40%. Это позитивный знак.

Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель, и мы активно работаем над ее достижением.

При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счет России. Поэтому мы не признаем вопроса «с кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?», а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства.

– Как далеко может зайти переориентация внешнеполитических векторов Беларуси? Она заметна в политике и выступлениях господина Лукашенко после событий в Украине. Существуют ли «красные линии» в этом осторожном балансировании?

– Для Беларуси Россия является крупным соседом и основным партнером. Мы учитываем это и будем поддерживать и укреплять партнерство с Россией. Но, как было сказано, не за счет отношений с ЕС. Мы хотели бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС, а также другими западными странами.

Время от времени возникают определенные проблемы в отношениях с Россией, которые имеют преимущественно экономический характер. Зачастую эти проблемы являются искусственно созданными, но мы продолжаем диалог с российскими партнерами и всегда находим решение.

Я понимаю, что стоит за Вашим вопросом. Во многих западных странах Беларусь порой считают частью России и российской политики. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы являемся независимым государством, молодым суверенным государством, и мы всегда будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами. Безусловно, мы принимаем во внимание мнение европейских и российских партнеров, но мы всегда будем принимать решения в соответствии с нашими национальными интересами.

Можно вспомнить ряд фактов из прошлого, когда мы занимали свою, отличную от других позицию по многим спорным вопросам, как то в отношениях с Украиной или другими государствами региона. Я бы не хотел углубляться в детали…

Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром. Это особенно важно в критических ситуациях, например во время мирового финансового кризиса.

Для государства важно иметь так называемую «подушку безопасности». Это означает – поддерживать сбалансированные отношения с разными государствами, позволяющие избежать зависимости от одной страны. Мы работаем над этим. Пусть медленно, но движемся к достижению этой цели.

Конечно, мы все еще зависим от России. Почти 48% нашей торговли приходится на Россию, 26% – на ЕС, 26% – на остальной мир. Но в прошлом это были совсем иные цифры.

Сегодня ситуация меняется. Мы улучшаем эти показатели и все ближе к цели диверсификации экономики. Но и дальше будем работать над созданием хороших, нормальных экономических отношений с европейскими и другими странами мира.