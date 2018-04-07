Фотограф Виктория Пашута собрала под одной крышей 12 самых знаменитых супермоделей и реализовала идею волшебного превращения автомобилей в реальных женщин под названием «Если бы автомобили были супермоделями».

«Наиболее трудоемкая часть данной фотосессии – подготовка. Много дней было потрачено на создание образов, отражающих качества, особенности, нюансы – того, из чего складывается душа автомобиля», — пояснила Виктория Пашута.

Благодаря стараниям фотографа Jeep Wrangler предстал в образе девушки Индианы Джонса, которая обожает приключения и путешествия;

Jeep Wrangler. Модель Мелисса Харо

La Ferrari – роскошной сексуальной брюнетки;

Ferrari. Модель Махлага Джабери

Hummer – мускулистой, накаченной девушки;

Hummer Truck H1. Модель Пейдж Хэтэуэй

Tesla S – пришелицы из высокотехнологического будущего;

Tesla. Модель Андреа Дебевеч

Mercedes Benz S Class – элегантной бизнес-леди, предпочитающей классический стиль;

Mercedes Benz S Class. Модель Ясмина Росси

Rolls-Royce Phantom – шикарной и гламурной дивы;

Rolls-Royce Phantom. Модель Кайлен Дао

Kia Optima – веселой и беззаботная девочки;

Kia Optima. Модель Эн Джинг

Volkswagen Van – хиппи-тусовщицы;

Volkswagen Vintage Van. Модель Патиенс Сильва

Винтажный Corvette – pin-up кокетки;

Vintage 1960 Corvette. Модель Дорис Мейдей

Aston Martin – девушки агента Джеймса Бонда;

Aston Martin Vanquish. Модель Берглинд Айси

Лоу-райдер Impala – плохой кричащей девчонки;

Low Rider Impala. Модель Самии Райан

Toyota Camry – неприметной соседки.

Toyota Camry. Модель Бренда Кастильо