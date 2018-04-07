Фотограф Виктория Пашута собрала под одной крышей 12 самых знаменитых супермоделей и реализовала идею волшебного превращения автомобилей в реальных женщин под названием «Если бы автомобили были супермоделями».
«Наиболее трудоемкая часть данной фотосессии – подготовка. Много дней было потрачено на создание образов, отражающих качества, особенности, нюансы – того, из чего складывается душа автомобиля», — пояснила Виктория Пашута.
Благодаря стараниям фотографа Jeep Wrangler предстал в образе девушки Индианы Джонса, которая обожает приключения и путешествия;
Jeep Wrangler. Модель Мелисса Харо
La Ferrari – роскошной сексуальной брюнетки;
Ferrari. Модель Махлага Джабери
Hummer – мускулистой, накаченной девушки;
Hummer Truck H1. Модель Пейдж Хэтэуэй
Tesla S – пришелицы из высокотехнологического будущего;
Tesla. Модель Андреа Дебевеч
Mercedes Benz S Class – элегантной бизнес-леди, предпочитающей классический стиль;
Mercedes Benz S Class. Модель Ясмина Росси
Rolls-Royce Phantom – шикарной и гламурной дивы;
Rolls-Royce Phantom. Модель Кайлен Дао
Kia Optima – веселой и беззаботная девочки;
Kia Optima. Модель Эн Джинг
Volkswagen Van – хиппи-тусовщицы;
Volkswagen Vintage Van. Модель Патиенс Сильва
Винтажный Corvette – pin-up кокетки;
Vintage 1960 Corvette. Модель Дорис Мейдей
Aston Martin – девушки агента Джеймса Бонда;
Aston Martin Vanquish. Модель Берглинд Айси
Лоу-райдер Impala – плохой кричащей девчонки;
Low Rider Impala. Модель Самии Райан
Toyota Camry – неприметной соседки.
Toyota Camry. Модель Бренда Кастильо