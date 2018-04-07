БАТЭ огорчил Веремко

6 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу.

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Минск – БАТЭ (Борисов) – 0:2 (Вайткунас, 22, в свои ворота, Стасевич, 23)

Эта игра была примечательна тем, что ворота хозяев защищал Сергей Веремко. Еще в прошлом сезоне голкипер выступал за БАТЭ и стал героем скандальной истории, едва не оставившей Борисов без золота.

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Судьба этого матча решилась за 84 секунды. Сначала прострел полузащитника БАТЭ Игоря Стасевича замкнул литовский легионер «Минска» Эгидиюс Вайткунас, записавший на свой счет автогол. А в следующей атаке лидер борисовчан поразил ворота соперников уже без их помощи.

Но второй тайм чемпион снова повел «на полуспущенных колесах». Брестское «Динамо», с которым БАТЭ играть в следующем туре, такое отношение к делу вряд ли простит.

Торпедо-БелАЗ (Жодино) – Смолевичи – 1:0 (Долгов, 74)

Днепр (Могилев) – Гомель – 1:0 (Барсуков, 75)

Второй тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 7 апреля следующими матчами:

Торпедо (Минск) – Городея

Витебск – Шахтер (Солигорск)

Динамо (Минск) – Ислочь (Минский район)

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