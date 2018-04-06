Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?

Белорусская экономика сильно завязана на российскую. Поэтому логично предположить, что траектории развития и роста двух стран совпадают. Но оказывается это уже не так, пишет «Белгазета».

То, что происходит в начале 2018г., существенно отличается от картинки последних лет. Белорусский ВВП увеличился темпами, близкими к состоянию бума, - на 5,6%, а российский остался на уровне прошлого года - 1,5%. Динамика экспорта и импорта примерно совпадает.

А вот те позиции, которые у нас сильно отличаются. В январе-феврале 2018г. темпы роста промпроизводства в Беларуси увеличились до 10,3%, в России - 2,2%. В Беларуси инвестиции в основной капитал выросли на 24,8%, в то время как в России остались на уровне 4,4%.

Наконец, реальные располагаемые денежные доходы выросли в России на 2,5%, а в Беларуси - на 7,8%. В результате искусственной накачки розничный товарооборот в Беларуси увеличился на 9,8% ВВП, а в России остался на уровне 2,4%.

Стимулирование инвестиционного и потребительского спроса - вот фактор, объясняющий разные траектории экономического роста в начале 2018г. Главным источником инвестиций в Беларуси является государство. Частных внутренних инвестиций в Беларуси больше не стало.

Иностранные инвестиции тоже только в редких случаях заходят в нашу страну надолго. Значит, мы имеем дело с искусственной накачкой экономики деньгами. Опасность в том, что внутренних сбережений в стране весьма мало и нет возможности их канализации в активы производителей товаров и услуг (например, через покупку акций или облигаций). Правительство обеспечивает бурный экономический рост в первую очередь за счет дорогих внешних кредитов.

Заемные ресурсы активно использовались в государственной инвестиционной политике. Правительство также провело реструктуризацию долгов крупных госпредприятий, высвободив для них дополнительный оборотный капитал. Это также повлияло на ускорение инвестиций, особенно в покупку машин и оборудования. В январе-феврале 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. они увеличились на 62,1%.

…Таким образом, расхождение в темпах роста РФ и РБ свидетельствует не об успешной диверсификации белорусской экономики, не об инвестиционном прорыве и раскрепощении национального предпринимательства, а о банальной активизации государственного инвестиционного интервенционизма.

За него наша страна заплатит очередной порцией «замороженного» капитала, токсичных активов и резким ростом плохих долгов.

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