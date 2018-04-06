Цифра дня. Сколько пьяных МВД обнаружило в колхозах

После того как глава государства поручил Игорю Шуневичу привести аграриев в чувство, МВД отчиталось о первых итогах проверок.

По состоянию на 3 апреля возбуждено 15 уголовных дел, 7 из них – по фактам краж имущества сельхозпредприятий: аккумуляторных батарей, запчастей, семян и других товарно-материальных ценностей. Кроме того, 7 уголовных дел возбуждено по ст. 211 УК (присвоение либо растрата), сообщает сайт МВД.

Но более любопытны другие данные.

Пьяными на рабочем месте милиционеры застали 168 сотрудников хозяйств, 59 из них – сторожа…

– Правоохранители продолжат следить, чтобы будущему урожаю ничего не угрожало, – уверяет МВД.

«Знаю руководителя, который за 10 лет поработал в 5 колхозах и закончил в тюрьме»