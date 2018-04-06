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Экономика
06.04.2018
Виктор Малишевский, Еврорадио
Сколько раз должен подорожать бензин, чтобы отменить транспортный налог?

С начала года бензин уже 7 раз подорожал на 1 копейку, дизтопливо — 8 раз, и на этом цены останавливаться не собираются.

А белорусы не прекратят с горем пополам платить государству транспортный налог — пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В 2018 году государство запланировало собрать 319 252 500 рублей этой пошлины, из-за которой многие автовладельцы избегают техосмотра.

А что если вписать транспортный налог в стоимость бензина? Ведь автомобильное топливо и так всё время дорожает!

По данным Белстата, на внутреннем рынке в год (данные за 2016) продается 1143 тысячи тонн бензина и 2608 тысяч тонн дизтоплива. Переведем тонны в литры и получим 1565,7 тысячи литров бензина и 3391,4 тысячи литров дизтоплива.

Теперь поделим сумму пошлины на продаваемые за год бензин и дизтопливо и получим… 6,5 копеек. На такую сумму должен подорожать бензин, чтобы компенсировать государству пошлину на дороги, которую оно всё равно не соберет в запланированном объеме.

Не нужно будет убеждать недовольных в том, что пошлина и правда нужна. Не нужно будет загружать десятки чиновников администрированием транспортного налога. Отпадает платёж, из-за которого многие не хотят проходить техосмотр. Просто повышай цену бензина на 1 копейку в месяц — и всё, в октябре транспортный налог можно отменять!

 
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