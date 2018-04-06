Что журналисты не узнали у чиновника об обновлённом «антитунеядском» декрете

Совет министров опубликовал положение, в котором «объяснил», кого государство считает «тунеядцем», а кого — нет. Тем не менее, много вопросов остаются без ответов.

Фото: svoboda.org

Возможность получить какие-то объяснения появляется 6 апреля, во время встречи с журналистами первого заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича. Еврорадио собрало вопросы, которые журналисты задавали заместителю министра, но на которые не получили вразумительных ответов.

ВОПРОС

Каким будет механизм 100% оплаты услуг ЖКХ в случае, если один из членов семьи будет признан «тунеядцем»?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Проект нормативно-правового акта, определяющего список услуг, которые будут оплачиваться на 100%, находится на завершающей стадии согласования, и я думаю, что мы этот вопрос обсудим после того, как будет принят этот нормативный акт.

ВОПРОС

Какой статус будет у тех, кто учится за границей?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Положением определён статус подтверждения только тех, кто работает за границей. В отношении тех, кто обучается за за гарницей, положение норм не прописывает... Если учащийся будет за границей и, соответственно, будет там проживать, он может в соответствии с документами, подтверждающими его статус, также обратиться в комиссию. Комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать ситуацию.

ВОПРОС

Попадут ли в категорию «тунеядцев» те, кто длительный срок путешествует за пределами страны?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Если человек будет за границей и он, соответственно, будет там проживать, то он может с документами, которые это подтверждают, обратиться в комиссию, и комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать ситуацию каждого человека.

ВОПРОС

Как будут информировать тех, кто попадает в категорию «тунеядцев» — им будут приходить «письма счастья»?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Положение о комиссии не регламентирует порядок информирования граждан о том, что они потенциально попадают в базу данных потенциально не занятых в экономике. И поэтому мы даём право комиссии каждой конкретной территории, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Одно скажу: все граждане, которые попадут в базу данных, будут проинформированы, что они в этой базе данных находятся.

ВОПРОС

Посчитали ли затраты на создание баз «тунеядцев», их информирование, расходы на комиссии и то, сколько бюджет с «тунеядцев» получит?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Цель реализации декрета — не пополнение доходов бюджета, а оказание содействия занятости населения.

ВОПРОС

48 районов и городов признаны территориями, где есть большие проблемы с трудоустройством — этот факт учитывается в декрете или положении Совмина?

ОТВЕТ

Андрей Лобович: Комиссии для того и создаются, чтобы помочь людям с трудоустройством.

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