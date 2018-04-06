Мозырянин, ранивший милиционеров: «Они действовали как бандиты в 90-х»

Житель Мозыря Андрей Рабешко, которого обвиняют в ранении сотрудников ОМОН и ГУБОПиК и краже сварочного аппарата, выступая 6 апреля с последним словом в Гомельском областном суде, свою вину не признал, пишут naviny.by.

В апреле 2017 года сотрудники ГУБОПиК получили информацию о причастности Рабешко и его приятеля к краже сварочного аппарата. Задержать Рабешко было решено ночью, выманив на улицу под предлогом, что задели его автомобиль.

Теперь он обвиняется не только в краже, но и покушении на убийство Прокуратура запросила для него 21 год лишения свободы.

В последнем слове Рабешко сообщил, что не знал, что его пришла задерживать милиция.

– Не я поджидал их во дворе и напал на них — это они напали на меня в моем дворе, и я вынужден был защищать себя и супругу, — заявил Рабешко.

Он утверждает, что защищался, и не понял в темноте, что схватил именно нож, только сообразил, что держит в руках какой-то предмет.

– Я уверен, что наступит тот день, когда станет известна истинная причина появления в моем дворе этих «оборотней в погонах». Они действовали как бандиты в 90-х, нарушили все нормы законодательства, — добавил житель Мозыря.

На суде милиционеры утверждали, что в процессе задержания кричали «Стоять, милиция!», но это не остановило обвиняемого.