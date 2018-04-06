«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США

Владимир Хрещик 15 лет прожил в США. Вернувшись на родину, в Слоним, он сравнивает жизнь там и тут, пишет «Газета Слонімская».

— Как в Америке людям живется?

— По-разному: кто как пристроится, как кому повезет. Но в среднем люди живут хорошо. Кто приезжает заработать, заработает нормально. Заработают денежек, потом возвращаются домой, деньги кладут в банк и живут на проценты.

Мне платили 18 долларов в час. Сейчас если я поеду, то мне будут платить 25 долларов в час. В день я работал по 10 часов. Зарабатывал прилично. Главное, надо знать работу и трудиться.

— Выходные были у Вас?

— Выходной был только в воскресенье.

— А какая средняя зарплата в Америке?

— В среднем американцы зарабатывают 7-8 тысяч долларов в месяц.

— Жилье снять несложно?

— Я изначально жил на частных квартирах. Аренда квартиры стоит 150-200 долларов. Но мы коллективно снимали целый этаж, где было 3-4 спальни, кухня. Например, 3-комнатная квартира за 500 долларов на два человека — это недорого, если будешь работать.

На питание в месяц уходит от 100-120 долларов.

— Цены на продукты высокие?

— Там, можно сказать, все дешевое, если деньги в кармане есть. Но там продукты не дороже, чем у нас. Я в шоке от наших цен даже в больших торговых центрах. На продукты страшно смотреть, а какая цена?!

— А мы живем, покупаем эти продукты и едим их.

— Я не выдерживаю, глядя на все это.

— Владимир Наумович, Вам уже 81 год, а Вы собираетесь ехать в Америку и работать там еще. Не тяжело?

— Не дай бог проговориться, но я могу и хочу работать. Тем более что мне один контрактор обещал платить в неделю 2 тысячи долларов. Зачем я тогда здесь буду сидеть и мучиться. Я не могу смотреть на людей, как они здесь выживают. Как можно так вообще жить?

Чикаго

— Судя по Вашему рассказу, американцы живут прекрасно?

— Они живут по-разному. Но если бы вы посмотрели, на каких машинах ездят американцы! Там ездят на машинах все — от мала до велика. В 16 лет подростки получают паспорт и права на автомашину. А у нас разве это машины? Навезли хлама из Германии, где на старых авто из-за большой загазованности запретили ездить. В Германии выпустили новые машины, а старые сбывают и в землю закапывают. Вот наши люди и скупают этот старый хлам — и радуются, что у них есть машины.

В Америке 90-летние старушки ездят на машинах, и в 80-85 лет работают еще в офисах. Там никто никого не выпроваживает с работы. Если ты справляешься с работой — пожалуйста, работай. Не так, как у нас.

— Если вдруг человек заболеет, как быть, ведь там медицина дорогая?

— Там есть бесплатные больницы для бедных и нищих людей. Но если серьезно заболеешь — например, случится перелом или необходимо делать операцию на сердце, то придется платить деньги. В каждом госпитале есть адвокат, которому можно объяснить ситуацию, например, что ты находишься без работы и не можешь по состоянию здоровья работать. Тогда человеку предоставляют помощь в размере 120 долларов в месяц на продукты и еще дают чек на 100 долларов. Поэтому можно жить. Более того, в Америке очень много компаний, которые бесплатно раздают продукты нищим и бедным людям в назначенных местах и в определенные дни. Продукты выдают бесплатно четыре раза в месяц — хлеб, мясные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, консервы из лосося и еще много чего. Можно набрать четыре коляски хороших продуктов, которых хватит на месяц. А какие там продукты! Здесь сок я не могу пить, мне кажется, что это разведенная вода.

— Иной раз слышишь, что американские продукты напичканы химикатами.

— Пусть люди поедут и посмотрят. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

— Владимир Наумович, Вы 15 лет жили в Америке, неужели Вас не тянуло на родину, в родные края?

— Куда и чего потянет в эту бедность?!

— За эти 15 лет что-то изменилось в Беларуси, ведь когда уезжали, она была другая?

— Все изменилось, все стало хуже: беспорядки, разболтанность, безработица, а если работы нет, что это за жизнь? Вот народ и спивается. Спекулянты открыли торговлю. Когда я приехал в Слоним, город мне очень понравился: чистый, благоустроенный, дома выкрашены. Но на базаре все очень дорого. В Америке вся одежда дешевая, есть торговые точки, которые оказывают гуманитарную помощь. Заходишь, выбираешь одежду, обувь — выдают пачками, грузи и увози, и ни одного гроша не заплатишь.

Если бы ты поехала, пожила там три месяца, то сказала бы: я не хочу родины, хочу ее забыть навсегда. Здесь страшно жить, вернувшись оттуда. Дело в том, что мне тяжело: я уже в возрасте, поэтому хочу найти напарника. Если бы я был моложе, уехал бы, нашел работу. Мне там государство давало квартиру, которая стоила 600 долларов в месяц, а я за нее платил бы всего 55 долларов. Но мне надо было уехать домой, так как у меня заканчивалась виза.

— Какой размер пособия по безработице в США?

— 460 долларов составляет пособие по безработице. На эти деньги можно спокойно прожить. И продукты, и одежду можно спокойно бесплатно получить. Там безработный лучше живет, чем здесь работающий.

— Как Вы думаете, жизнь белорусов изменится?

— Не было здесь жизни и не будет. Кто нами руководит? Здесь начальники делают все, что им хочется. 41 год я отработал на коммунистов, заработал пенсию, получал ее. На то время моя пенсия составляла 200 долларов, а сейчас — 190 долларов. И вот когда я приехал сюда, я оказался в страшном ужасе. Там я 15 лет прожил без проблем. Когда уезжал в Америку, пенсию свою оформил на пять лет на дочь. Дочери то выдавали пенсию, то нет, но за четыре с половиной года ей все же удалось с трудом добиться ее выплаты. А за десять лет ей отказали в получении пенсии. Сказали, что не положено, когда отец приедет, сам получит. А когда приехал, я ничего не получил. В Слонимском райисполкоме мне сказали, что я не был дома 10 лет, поэтому пенсию мне не отдадут. Я обратился к гродненским чиновникам, написал письмо на имя Лукашенко, но мне прислали ответ, что пенсия не положена, так как долгое время я здесь не жил.

Как так, ведь я 41 год проработал, законно получил пенсию. И как можно здесь после всего этого жить? За это время, я посчитал, потерял 25 тысяч долларов. Я мог бы за эти деньги квартиру купить и жить спокойно. Теперь я сам себя корю, что приехал сюда, надо было оставаться в Штатах. Если бы я мог, то на крыльях улетел и остался в Америке на постоянное место жительство. Вот прямо сегодня же ночью уехал бы. Чего тут сидеть и мучиться.

— За время Вашего пребывания в США сменилось несколько президентов. При каком из них было лучше жить?

— Буш и Обама ничего плохого в отношении людей не делали. А Трамп поставил дело ребром: всех нелегалов выселить. Одних мексиканцев планируют выселить пять миллионов. Поэтому вся Америка поднялась против него, люди выходят с протестами на улицы.

— Если нелегалов-иностранцев выселят, кто будет работать?

— Американцы на грязную работу работать не пойдут. Поэтому они и высказывают недовольство.

— Когда люди выходят на улицы, их забирают в каталажки, бросают в тюрьмы?

— Нет, нет, вы что! Если кто сильно выступает, устраивает дебоши или кому было запрещено устраивать акции, того могут забрать. В Америке по закону можно выступать, выдвигать свои требования, но требования могут выдвигать только граждане Америки. Все происходит по заявительному принципу. Там, если людям не нравится закон, они выходят на улицу и требуют отмены указа или закона. Там такого беззакония нет. Обратишься ты в органы власти — тебе в любое время объяснят, помогут, а если ты чего-то на английском не понимаешь, тебе подключат переводчика, все объяснят. Там все сделано для людей. Там так людей уважают, что вы себе даже представить не можете. Например, однажды я по объявлению в газете нашел работу. Надо было одной женщине отремонтировать и покрасить дом. Я еще плохо знал город, записал адрес, дорога была далекая, так как она жила на окраине Чикаго. Вижу: сзади за мной едет полицейский, наверное, он обратил внимание, что я неуверенно виляю по дороге, смотрю на бумажку, на которой записан адрес. Полицейский меня остановил, спросил, какие проблемы. Я с трудом ему смог пояснить, куда мне надо проехать, показал адрес. Он позвонил кому-то, затем достал карту, адрес переписал и сказал, чтобы я ехал за ним. И он меня сопровождал до дома, где мне надо было работать. Правда, попросил, чтобы я открыл багажник в машине, чтобы убедиться, что я действительно приехал работать. В багажнике были строительные материалы.

— У Вас трое детей, никто из них не живет в Америке?

— Одна дочь с семьей живет в США. Они с мужем там работают. И мне сказала: «Папа, я больше никогда не приеду на родину, только бы Бог послал здоровье. Мне тут хорошо». Здесь они построили дом и отказались от всего.

— Владимир Наумович, белорусы — народ трудолюбивый, неужели мы заслужили такую жизнь? Ведь большинство белорусов сейчас еле-еле сводят концы с концами.

— Вы хоть тут живете, как говорится, битые со всех сторон, а я увидел действительно жизнь, пожил там, а приехал и провалился в бездну. Вот как мне быть? Как можно это все терпеть? Цены каждый день растут, а зарплаты и пенсии находятся на одном месте. Это не Родина, а каторга.

— Что пожелаете нашим белорусам?

— Тут желай, не желай, говори, не говори — все без толку. Если высокопоставленный человек, выступая по телевизору, говорит: «У нас не народ, а скот» — то что может измениться? Еще хуже будет, а не лучше.

Эх, страна-сторонка…