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Спорт
06.04.2018
От сердечного приступа умер знаменитый белорусский тяжелоатлет Курлович

Врачи «скорой помощи» не успели спасти перенесшего сердечный приступ обладателя 12 мировых рекордов, сообщает sb.by.

В Гродно на 57-м году жизни скончался знаменитый тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Александр Курлович.

Его уход стал настоящим шоком для всех неравнодушных к спорту людей. На протяжении долгих лет этот человек был олицетворением белорусской и советской тяжелой атлетики, в буквальном смысле не знавшим себе конкурентов на помосте.

Не затерялся Александр Николаевич и после окончания спортивной карьеры. Став судьей, он прошел все ступени спортивной иерархии, поднявшись до уровня члена технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики и исполкома Европейской федерации. Высокая должность не единожды помогала Александру Курловичу отстаивать интересы белорусского спорта на мировом уровне. За вклад в развитие тяжелой атлетики Александр Николаевич был награжден Золотым орденом Европейской федерации, а в родном Гродно совмещавший карьеру видного спортивного функционера с работой члена Совета Республики, Курлович был признан почетным гражданином города.

При этом уникальным образом ему удавалось сохранять богатырскую стать и атлетичность фигуры. Увы, сердце, в свое время выдерживавшее запредельные нагрузки, дало сбой.

 
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