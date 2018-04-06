Упс! Элитный поселок в Минске без света, воды и канализации. Фотофакт

У Цнянского водохранилища несколько десятков коттеджей давно готовы к заселению, но не подключены к коммуникациям, пишет realty.tut.by.

Один из самых дорогих особняков Минска находится на ул. Поставской. За него просят 3,1 миллиона рублей. К коммуникациям этот дом подключен

У застройщика – «Забудова Стройкомплекс» – не хватает денег, там говорят, что не все дольщики согласились доплатить необходимую сумму. И, тем не менее, представитель «Забудова Стройкомплекс» довольно оптимистично смотрит на перспективу объекта — «пытаемся найти с дольщиками компромисс, объект в этом году должны сдать».

При этом «вопрос находится на контроле» с 2011 года.