.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мозырянин, ранивший милиционеров: «Они действовали как бандиты в 90-х»
От сердечного приступа умер знаменитый белорусский тяжелоатлет Курлович
Упс! Элитный поселок в Минске без света, воды и канализации. Фотофакт
Лавров рассказал, как он называет Беларусь
Нашли исчезнувшую в Поставах девочку – она два дня пряталась на соседнем участке
Даже название не поменяли: украинские депутаты перевели белорусский декрет о цифровой экономике
Эксперты высказались о скандальном декрете: «Ясности в статусе тунеядца не прибавилось»
США пополнили санкционный список известными фамилиями
Лукашенко: Беларусь готова сделать все, чтобы установить мир в Донбассе
Глава Минсельхозпрода Беларуси спокойно ответил на упреки российского коллеги и предложил поучиться
Минтруда: список иждивенцев составят к 1 декабря
Класковский — про акцию БРСМ: «Интересно, кого поставят буквой «зю»?»
Белорусы побили полугодовой рекорд по чистой продаже валюты
Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
Ганапольский: «Олигарх в России один – это Путин»
Почему Гончаренко не сильно разочарован разгромом от «Арсенала»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
Скандал в РПЦ: хор во главе с попом спел «Мурку» в церкви. Видео
Бердымухамедов имеет претензии к «лепте», которую Лукашенко внес в их экономику
Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами
«Вот самый страшный момент: если бы пожарных не было, возможно, детей можно было спасти»
Як глушылі сувязь 25 сакавіка
Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом
Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»
Как поднять зарплаты и оплатить тарифы. Лайфхак для чиновников
Как выглядит алкотуризм в странах Балтии: вся правда в маршрутах и ценниках за бутылку
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»
«Вся белорусская история ХХ века – это история борьбы белорусских элит со временем»
Івонка Сурвіла: «Наш народ ня быў гатовы ні выбіраць жанчыну, ні выбіраць эмігрантку»
Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев
Как выглядят BMW, которые продает гараж Управделами президента
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
06.04.2018
Салiдарнасць
Лавров рассказал, как он называет Беларусь

Этот вопрос ему задали в Минске, где состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

У главы российского МИД поинтересовались: «Недавно в популярном российском ток-шоу белорусская 11-летняя девочка поправила ведущего Галкина, который назвал нашу страну – Белоруссия. Какую формулировку Вы сами употребляете?»

– Есть нормы национального языка. Можно говорить Париж, Парис, Пари, Лондон или Ландон. Думаю, здесь не стоит искать каких-то националистических чувств и предвзятости. Это нормы языка. Мы, как неоднократно подчеркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как удобно в данный конкретный момент, — ответил Сергей Лавров, сообщает сайт российского МИД.

Министр добавил, что многие из его белорусских друзей говорят «Белоруссия», а многие россияне — «Беларусь».

На вопрос, какое название использует он сам, Лавров ответил: «То так, то так».

Дзяўчынка, якая навучыла Галкіна казаць «Беларусь»: «Маю Радзіму трэба называць правільна»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:6)
Главное
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Один из разработчиков «Новичка»: «Моих предков в 30-е годы уничтожили вместе с 7 млн крестьян»
Россиянки проигнорировали Лукашенко-«Брута»: «С одним братским народом нас вдрызг уже разругали»
Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока
Як нараджэнец Іўя стаў латвійскім мільянэрам
Героиня греческого эпоса Барбара Палвин в Sports Illustrated Swimsuit
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY