Лавров рассказал, как он называет Беларусь

Этот вопрос ему задали в Минске, где состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

У главы российского МИД поинтересовались: «Недавно в популярном российском ток-шоу белорусская 11-летняя девочка поправила ведущего Галкина, который назвал нашу страну – Белоруссия. Какую формулировку Вы сами употребляете?»

– Есть нормы национального языка. Можно говорить Париж, Парис, Пари, Лондон или Ландон. Думаю, здесь не стоит искать каких-то националистических чувств и предвзятости. Это нормы языка. Мы, как неоднократно подчеркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как удобно в данный конкретный момент, — ответил Сергей Лавров, сообщает сайт российского МИД.

Министр добавил, что многие из его белорусских друзей говорят «Белоруссия», а многие россияне — «Беларусь».

На вопрос, какое название использует он сам, Лавров ответил: «То так, то так».

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