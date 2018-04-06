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06.04.2018
Нашли исчезнувшую в Поставах девочку – она два дня пряталась на соседнем участке

Пропавшая в Поставах 12-летняя девочка нашлась. Школьница пряталась на соседствующем с родительским домом участке, сообщает БЕЛТА.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть Поставского РОВД утром 4 апреля. Родители девочки сообщили, что накануне их дочь не вернулась домой из школы. На поиски ребенка были ориентированы все сотрудники местной милиции.

Нашелся ребенок 5 апреля.

Мать школьницы сообщила, что обнаружила ее в одном из заброшенных сооружений на соседнем участке. Сообщается, что с девочкой все хорошо.

 
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