Фотожабы: «Овечки для слабаков! Считай, сколько раз дорожало топливо»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Помогут ли проверки МВД, Госконтроля и прокуратуры успешно провести посевную?
В Беларуси дорожает топливо: шестой раз за год
Британские химики не стали определять источник «Новичка»
Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает россиянам собирать в лесу валежник и хворост без специального разрешения и платы
Предыдущий выпуск:
Главное