Фотожабы: «Овечки для слабаков! Считай, сколько раз дорожало топливо»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Помогут ли проверки МВД, Госконтроля и прокуратуры успешно провести посевную?

В Беларуси дорожает топливо: шестой раз за год

Британские химики не стали определять источник «Новичка»

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает россиянам собирать в лесу валежник и хворост без специального разрешения и платы

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