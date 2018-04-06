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Общество
06.04.2018
FINANCE.TUT.BY
Эксперты высказались о скандальном декрете: «Ясности в статусе тунеядца не прибавилось»

Правительство, как и обещало, определило, кто будет считаться тунеядцем и чем грозит этот статус.

Список тех, кто попадет под действие декрета № 1, составят к 1 декабря, а точный список ЖКУ, за которые нужно будет платить по полным тарифам, озвучат позже.

Не исключено, что помимо ЖКУ тунеядцы будут полностью оплачивать и некоторые другие услуги.

— Оплата по полному тарифу жилищно-коммунальных услуг — это был единственный доступный вариант. Он неидеальный и с массой недостатков, но единственный доступный — остальные были очень сложны в реализации и во многом противоречили Конституции. Но при этом вариант недолгосрочный и через несколько лет будет уже неактуален, так как правительство планирует вскоре выйти на стопроцентную оплату основных услуг, — считает Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC

Эксперт говорит, что «комиссии по тунеядцам вряд ли помогут человеку найти работу».

— Это такой бюрократический бред. Для помощи в поиске работы у нас есть биржа труда и банк вакансий. Непонятно, каким образом тут может посодействовать комиссия. С другой стороны, она может помочь людям, которые действительно попали в сложную ситуацию, например, ухаживают за больными родственниками. Но опять же, комиссии будут работать абсолютно по-разному в разных районах, и в итоге получится непонятно что.

Хватит ли человеку трех месяцев, чтобы найти новую работу после увольнения, зависит от экономической ситуации в стране, объясняет Катерина Борнукова. Напомним, белорусов, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение, не будут причислять к не занятым в экономике.

— Очевидно, что когда мы говорим о кризисе, который был в 2015−2016 годах, этого времени недостаточно. В экономически хорошие времена можно найти работу за 3 месяца, но просто нет смысла административно укорачивать или стимулировать этот процесс. Очень важно, чтобы люди выбирали ту работу, которая им подходит и для которой они подходят. Это часть максимизации производительности труда. Если находить абы какую работу только ради того, чтобы не попасть в тунеядцы, это ни к чему хорошему не приведет.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб говорит, что уточнения по декрету № 1 получились ожидаемыми.

— Ясности в статусе тунеядца не прибавилось. Более того, он стал еще менее определен и понятен, чем в первом варианте декрета прошлого года, — считает Вадим Иосуб.

Аналитик отмечает, что в старом декрете было понятно, что, к примеру, люди, которые проводят больше полугода за границей или учатся за рубежом, не являются тунеядцами. В новом же на это указаний нет.

— Изначально было много вопросов по поводу того, как платить полную стоимость услуг тем, у кого в семье кто-то тунеядец, а кто-то нет, — задается вопросом Вадим Иосуб. — То есть ничего яснее не стало. Не исключено, что это могут спустить на комиссии по работе с тунеядцами, чтобы они додумывали, как эту кашу реализовывать. Как мне кажется, ничего путного из этого не выйдет.

Эксперт подчеркивает, что решить вопросы безработицы этот документ никак не поможет.

— Единственное решение — создание новых рабочих мест, — уверен аналитик. — Если новых рабочих мест нет, сколько декретов ни пиши, безработице ты этим не поможешь. А созданию рабочих мест декрет не способствует совсем. Похоже, что идеология декрета направлена на то, чтобы мотивировать людей к рабскому дешевому труду. У нас есть зарегистрированные безработные — 0,5%, есть фактическая безработица по опросам Белстата, она заметно выше.

Есть люди, которые, с одной стороны, ищут работу, хотят работать, но не становятся на биржу труда, чтобы за очень маленькие деньги участвовать в общественных работах. Среди тунеядцев могут оказаться люди с высшим образованием, с опытом работы, которые считают, что это занятие не для них. Но декрет к этому людей мотивирует. Или пытается мотивировать. А к реальному решению проблем безработицы он не имеет никакого отношения.

Что касается комиссий, которые будут работать с тунеядцами, Иосуб считает, что они ничем не помогут в трудоустройстве хорошему специалисту.

— Вряд ли эти комиссии помогут трудоустроиться хорошему программисту, который случайно потерял работу, или хорошему экономисту, банковскому специалисту. Комиссии созданные на основе местных органов власти, будут знать, что вот здесь можно покосить траву, здесь — покрасить забор и бордюр или подмести улицу. Такие вещи они смогут предлагать обратившимся. Чем они смогут помочь хорошему профессионалу в какой-то сфере, совершенно не понятно.

Тунеядцам придется оплачивать 100% стоимости коммунальных услуг. Эксперт считает, что «это продолжит стимулировать полную бесхозяйственность, которая творится в сфере ЖКХ».

— Тут как раз упор делается на то, что тунеядцы будут полностью оплачивать отопление. По всему остальному мы уже приблизились к 100% оплаты, — рассказывает Вадим Иосуб. — Но у нас до сих пор никто не знает, что входит в себестоимость отопления и откуда берутся цифры. Достаточно зимой посмотреть на заснеженные улицы, увидеть четко, где проходят под землей трубы, по тающему снегу.

Становится понятно, что одна из основных задач подачи отопления — это обогревать нашу атмосферу. Если теоретически представить, что часть людей можно будет заставить оплачивать 100% расходов, в чем будут заинтересованы службы ЖКХ? Можно будет больше потратить, как можно больше пустить тепло не в дома, а на улицу, допустить больше утечек воды и т.д.

 

 
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