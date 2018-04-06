США пополнили санкционный список известными фамилиями

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В документе, опубликованном на сайте министерства, бизнесмены из «кремлевского списка» Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.

Под санкции также попали чиновники и главы госкомпаний: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и так далее, отмечает ВВС.

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России, сообщает РИА «Новости».

— Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта, — сказал чиновник.

Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».

«Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты», ранее писало агентство Рейтер в преддверии новых санкций.

Месяцем ранее США внесли в имеющийся санкционный список еще 14 россиян и «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей») бизнесмена Евгения Пригожина.