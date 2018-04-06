Байнет: «Комиссии «по тунеядству» приравняли к судам-тройкам НКВД?»

Белорусы удивились, почему тунеядцев будут собирать целый год и без права обжаловать решение комиссии.

В Минтруда обещали представить базу данных по незанятому в экономике населению к 1 декабря. Обновляться список иждивенцев будет ежеквартально. «Странно, что собирать тунеядцев будут почти целый год, — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by. — То есть, человек за год может и на работу устроится, да и вообще много чего произойти. Просто интересно, вот попадёт кто-то в тунеядцы, а как оттуда выйти потом, если обжаловать нельзя?»

Тот факт, что законом не предусмотрено обжалование решений комиссий, больше всего возмутил белорусов.

«Выходит, если та же районная комиссия не проголосует за освобождение конкретного человек от оплаты услуг по полным тарифам, то пожаловаться на это решение не получится? Даже у судов есть возможность обжалования приговора. А тут без права на помилование».

«То есть «комиссии по тунеядству» приравняли к судам-тройкам НКВД СССР в 1937-1938 годах? Класс! Составы этих комиссий, надеюсь, будут публично озвучены — страна должна знать своих героев!»

«Ну уж нет, ребятки, обжаловать можно, нужно и жизненно необходимо! Прокуратура, суд, КГК, Верховный суд, ЕСПЧ, комитет ООН по правам человека».

«Провокаторы от власти никак не успокоятся. Всё не теряют надежды вывести спокойный и терпеливый белорусский народ на улицы».

«Вот к чему приводить несменяемость власти — начинают терять чувство меры, то рабов им подавай, то заставим работать за еду».

«Что-то мне подсказывает, что список тунеядцев как раз из членов всяких комиссий должен состоять».

«Расходы на всю эту бюрократию явно превысят экономический эффект».

«Нет возможности обжаловать в инстанциях — обжалуем на площади».