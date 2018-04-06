Лукашенко: Беларусь готова сделать все, чтобы установить мир в Донбассе

Заявил президент на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

- Беларусь готова сделать все, чтобы в Донбассе был мир на принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и согласия конфликтующих сторон, - сказал Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

Он указал, что Беларусь, находясь на своеобразном геополитическом разломе, «осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в европейском регионе»:

- Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет.

По его словам, попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров, а в горячих точках:

- И ближайшая из них Донбасс. Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но люди продолжают гибнуть.

Международная обстановка, подчеркнул он, «перенасыщена напряженностью»:

- Наиболее опасная тенденция - на евроатлантическом пространстве. Идет расшатывание системы противовесов, ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки.