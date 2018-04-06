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Общество
06.04.2018
Анастасия Зеленкова
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах

Геннадий Федынич дал совет дня соотечественникам, чтобы остановить «эту вакханалию».

Правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1 — и какие услуги они будут оплачивать по полному тарифу. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года №239.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» лидер профсоюза РЭП рассказал, чего не учли чиновники при составлении списков «иждивенцев» и почему ответная реакция не заставит себя долго ждать.

— Да, чиновники поработали над этим декретом. Например, не включили список учащихся и еще ряд категорий, — отмечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. — Но самого главного в нем нет. В постановлении прописано, что если человек потерял работу, то уже со следующего квартала он должен считаться тунеядцем, если не нашел работу. В противном случае, обязан стать на биржу труда, получать эти жалкие 20 долларов и где-то пытаться трудоустраиваться.

Еще одна категория людей, которые не вошли в число занятых — это работающие за пределами Беларуси.

— Больше всего настораживает, что люди, которые работают в той же России, в так называемом союзном государстве, будут считаться тунеядцами. Как? Почему? Ведь между странами есть договор о недопущении двойного налогообложения, — напоминает профсоюзный лидер. — Или взять людей, которые работают дистанционно, допустим на зарубежные компании. Почему они должны быть тунеядцами? Про них тоже ничего не сказано.

Между тем Геннадий Федынич уверен, что документ не сработает. Как озвучил в пятницу представитель Минтруда: список иждивенцев составят к 1 декабря 2018 года.

— А создать эту базу данных — крайние сложно. И тут у чиновников наверняка возникнет проблема.

К тому же возникает вопрос с тем, как заставить «тунеядцев» полностью оплачивать тарифы ЖКХ. Скорее всего, речь идет о плате за подогрев воды и отоплении, за которые сегодня белорусы, по заявлениям чиновников, платят только 20% от себестоимости.

— Как на семью наложить полную стоимость, когда, например, муж работает в другой стране и сюда привозит деньги? — задается вопросом Геннадий Федынич. — Увидите, что как только кого-то начнут обременять стопроцентной оплатой ЖКХ, ответная реакция себя не заставит долго ждать. Тут же полетят судебные иски. И мы будем этому содействовать. Потому что это вакханалия по отношению к людям. Почему власти должны вмешиваться в то, как живет семья? Если она сегодня живет и не задает вопрос государству — скажите ей спасибо. Поблагодарите за то, что она не идет к вам за помощью.

А между тем, по мнению профсоюзного лидера, стоило бы организовать десяток тысяч обращений в местные органы от людей, которые имеют право на государственную поддержку, чтобы власть знала, что она не может всем желающим дать даже то, что обязана.

— И самое печальное в этом декрете, что никто не говорит об уровне заработной платы, о том, какая она должна быть минимальная хотя бы для тех, кто будет трудоустроен, — отмечает собеседник «Салiдарнасцi». — Идея просто загрузить всех. Тупо трудоустроить. Будете все работать на маленькой зарплате, думая, как прожить от получки до получки, а мы вами просто руководить!

Профсоюзный лидер уверен: декрет как был нерабочий, так таковым и остался:

— Потому что все упирается в экономику. Если бы люди могли здесь заработать, если бы им дали хотя бы обещанные «по 500», никто бы не уезжал. А силком заставить людей принудительно работать в Беларуси — такой подход не сработает.

 
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