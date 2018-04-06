Минтруда: список иждивенцев составят к 1 декабря

Решения комиссий по тунеядцам обжаловать нельзя.

Базу данных незанятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович, рассказывая про реализацию норм обновленного тунеядского декрета. Список иждивенцев будет обновляться ежеквартально. Напомним, накануне правительство озвучило, кто будет подпадать под действие декрета №1 и за какие услуги они должны платить по полной стоимости.

— Цель декрета — не пополнение дохода бюджета, а оказание содействия занятости населению в трудоустройстве. Дойти до каждого человека, предложить услуги по трудоустройству или переобучению, — уточнил Андрей Лобович. — Воспользуется ли помощью государства человек — это личное его право, но государство сделает шаг для оказания помощи в трудоустройстве.

При этом еще не утвержден окончательный перечень услуг, по которым попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам. Согласно опубликованному вчера постановлению Совмина, это будут жилищно-коммунальные услуги. Однако пока неизвестно, какие конкретно.

— Законопроект, который определяет перечень этих услуг, находится на завершающей стадии согласования, — уточнил Лобович.

Те, кто оказался в тунеядском списке, смогут обращаться в комиссии, которые будут заниматься содействием занятости населения, с заявлениями на освобождение от оплаты услуг по экономически обоснованным тарифам из-за трудной жизненной ситуации. Список причин, которые позволят получить освобождение от полной оплаты услуг, намерены составить специалисты Минтруда и разослать его по регионам.

— Жизнь дикрует свои правила, у каждого человека своя ситуация, своя история, — сказал Андрей Лобович, поясняя, что составить исчерпывающий список трудных жизненных ситуаций не представляется возможным.

Первый замминистра труда уточнил, что трудной жизненной ситуацией считаются «объективные обстоятельства, которые он (незанятый в экономике. — Прим. FINANCE.TUT.BY) не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

При этом «обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено», уточнил Андрей Лобович. Проще говоря, если та же районная комиссия не проголосует за освобождение конкретного человек от оплаты услуг по полным тарифам, то пожаловаться на это решение не получится.

В комиссии должны обращаться, например, те, кто работает за границей. Они должны написать заявление и «подтвердить свой статус, что легально работают за границей», в таком случае комиссия будет их исключать из списка незанятых в экономике.

Ни в декрете по содействию занятости, ни в постановлениях Совмина по реализации его норм не прописано, подпадают ли под действие тунеядского документа те, кто учится за границей.

— В положении нормы не прописаны. Положение не регламентирует, что они будут попадать в базу данных. Комиссии будут сами принимать решение. Если гражданин за границей учится и проживает там, то надо обратиться в комиссию, — сказал Андрей Лобович.

Представитель Минтруда также напомнил, что комиссии, которые будут рассматривать заявления незанятых в экономике, могут иметь возможность о направлении в ЛТП.

— Но направлять будут по решению суда, — уточнил он.

Сколько белорусов подпадет под действие декрета, представитель Минтруда затруднился ответить.

— Когда сформируем базу, соответственно мы определим количество граждан. Какое будет количество — 250 тысяч, меньше или больше — не готов сказать.

Напомним, ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Представитель Минтруда рекомендует тем белорусам, которые предполагают, что подпадут под действие декрета, «предпринимать действия».

— Если человек видит, что он потенциально подпадает под действие норм декрета, он может предпринять некоторые действия уже сейчас: легализовать свой статус или трудоустроиться.