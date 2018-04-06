Класковский — про акцию БРСМ: «Интересно, кого поставят буквой «зю»?»

Политический обозреватель высказался про необычную акцию БРСМ.

Идея масштабного спортивного флешмоба такова: «Сначала участники выполнят зарядку под руководством инструкторов, а затем выстроятся в определенную букву, приписанную конкретному городу. Итого должна получиться длинная надпись — «Молодежь за спортивную процветающую Беларусь».

«Креативненько, — написал на своей странице в Фейсбуке Александр Класковский по поводу задумки БРСМ. — Правда, есть подозрение, что слизали идею в КНДР. Конгениально, Киса! Только вот кто эту фразу прочтет, когда буквы разбросаны по 40 городам? Ну, и интересно, конечно, кого поставят буквой «зю»?»