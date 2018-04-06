Бывший научный сотрудник филиала ГосНИИОХТа отвечает на вопрос: «Какова вероятность, что яд в Солсбери имеет российское происхождение?»

— Вы знаете, я как ученый привык мыслить категориями доказательств, а их пока нет. Но есть последовательность событий, которая укладывается в некую логику, которая дает мне основания доверять версии англичан. Я говорю о практике сокрытия фактов, — говорил Владимир Углев в интервью Новой газете. — Простите, но начну издалека: пропаганда в нашей стране полились рекой еще в 1917 году. Моих предков в 30-е годы уничтожили вместе с 7 млн крестьян.

Во Вторую мировую войну страна вступила 17 сентября 1939 года, введя войска в Польшу, а 22 сентября в Бресте был совместный парад вермахта и Красной армии. При этом народ считает, что воевать начали только 22 июня 1941 года. 50 лет отрицали факт подписания пакта Молотова–Риббентропа, но правда все равно была узнана. Так что все потихоньку вскрывается, выплывает наружу.

Про взрывы домов, про «Курск», «Норд-Ост», про штурм в Беслане и расстрел детей, про отравление Щекочихина. Люди снова узнают много интересного.