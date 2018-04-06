Белорусы побили полугодовой рекорд по чистой продаже валюты

Нацбанк поделился статистикой за март.

Двадцать шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в марте чистая продажа выросла на 13% к февралю и в два раза — к январю, составив, согласно материалам Нацбанка, 180,9 млн долларов, сообщает TUT.BY.

Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 9,2% к февралю, до 614,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 7,7%, до 433,2 млн долларов.

За три месяца нынешнего года белорусы сдали 430,3 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.