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06.04.2018
Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

В среду истек 15-дневный срок, отведенный ведомством администрации месседжера на предоставление ФСБ ключей шифрования.

20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности России о предоставлении по запросу спецслужбы данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей, сообщает ВВС.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что угрозы блокировки мессенджера не принесут никаких плодов и Telegram продолжит выступать за свободу и тайну личной переписки.

Как штрафовали Telegram

В октябре 2017 года решением мирового судьи Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 тыс. рублей (около $ 13,5 тысяч) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для расшифровки сообщений пользователей.

Основатель мессенджера Павел Дуров тогда заявил: «Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Представители компании настаивают, что приказ №432 дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Дуров предложил юристам, которые хотели бы обжаловать решение, обращаться в Telegram. За дело взялись юристы из организации «Агора», обратившись с иском в Верховный суд. Однако суд в итоге встал на сторону ФСБ.

Зачем ФСБ ключи от Telegram

Большинство сообщений в Telegram и других мессенджерах передаются в зашифрованном виде через серверы компании.

Без ключей шифрования спецслужбы не могут удаленно получить доступ к переписке пользователей Telegram, хотя в случае доступа к смартфону подозреваемого у них есть на это все шансы.

Для перехвата таких сообщений властям нужен доступ к трафику и ключи для расшифровки сообщений. В России доступ к трафику обеспечивает комплекс СОРМ-2, ключи же можно получить двумя путями.

Есть «американский» путь решения проблемы - нанять хакеров, которые подберут ключи так, что об этом не узнают ни владельцы, ни пользователи сервисов. Именно так, если верить бывшему контрактнику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, поступали американские спецслужбы.

«Китайский» путь - потребовать ключи напрямую у владельцев сервисов, а в случае отказа - запретить эти сервисы.

Пойдя по «китайскому» пути, Роскомнадзор создал реестр «организаторов распространения информации», в который владельцы мессенджеров обязаны внести свои контактные данные.

 
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