Ганапольский: «Олигарх в России один – это Путин»

Песков, заявил, что в России нет олигархов. Вот цитата: «Фразу «Российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов».

По утверждению Путина, Песков часто «гонит пургу», но это видимо редкий случай, когда слова Пескова — святая правда. После Гусинского, Березовского и Ходорковского, олигархи закончились.

Олигархи, как мы знаем, это миллиардеры, которые вмешиваются в политику, используют деньги для политического влияния для последующей дальнейшей монетизации своего бизнеса. Перечисленные мною персоны были настоящими монстрами, они чувствовали себя полновластными политиками и продвигали наверх тех, кто должен был быть их марионетками. Так появился Путин.

Однако Путин, в добром старом сталинском стиле, отодвинул или ликвидировал тех, кому был обязан. И, за ликвидацию олигархата ему можно было бы лишь сказать спасибо, если бы он же лично не породил новых квази-олигархов, типа Тимченко, Роттенбергов или Сечина. Конечно, Сечину пока не хватит духу смещать Путина, но расправа над Улюкаевым не оставляет сомнений в том, что каждый из этих больших миллиардеров с, казалось бы, маленькой властью, тем не менее делают ровно то, что делал Березовский — они возле власти, они конфигурируют власть на своём уровне, они используют свои деньги для политического влияния, создавая политические конструкции, помогающие им умножать свой капитал.

Так есть в России олигархи, или нет. В классическом понимании их нет, но они есть, и я бы назвал их олигархами второго этажа. Путин реализует с их помощью знаменитую историческую модель — они олигархи тогда, когда Путин поручает быть ими. Берётся миллиардер, перед ним ставится политическая задача, которая обеспечивается его деньгами. И выполнение этой задачи формирует политику страны.

Возьмём, к примеру, «повара» Путина Пригожина, который руководит армией ольгинских троллей. Это реализация классической схемы «товар — деньги — товар», где на выходе получаем товар в виде оболваненных граждан или материальную выгоду для себя. Виолончелист Ролдугин — вот он олигарх или нет? А Сечин — он олигарх?

Путин, верный своей гибридности, породил этих странных людей, которые, не более чем, его лично-государственные кошельки. У них миллиарды неучтённых денег, которыми подкупаются политики и журналисты. А монстриальное телевидение — разве оно не творит саму политику России, настраивая граждан против окружающих стран и превознося царя — так можно ли назвать телевидение России олигархом? Формально нет, потому что оно работает за деньги бюджета, но, по сути, безусловно.

Но если спросить, а есть ли в России настоящие олигархи, то он один — это Владимир Путин — у него неограниченные деньги, которые он использует для формирования политики исключительно для своей выгоды. Для того, чтобы вновь и вновь быть у власти.

Для того, чтобы, вместе со своими живыми кошельками, стать ещё богаче.