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Комментарии
06.04.2018
Макаревич: «Ужились бы два людоеда в одной упряжке? Или глотки перегрызли?»

Известный музыкант в фантазиях пытается изменить ход истории.

— А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище) — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию, — пишет Андрей Макаревич у себя в Facebook. — Сталин, понятно, под это дело оттяпал бы себе ещё часть восточной Европы и — согласился.

У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль. (Кстати, Израиль, не окружённый арабскими странами, тоже интересная тема.)

В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала. Америка поспешила сбросить две свои бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР — и свалила: неудобно и дорого воевать через океан, баллистических ракет еще нет. СССР и Германия, впечатлённые бомбами, поспешат подписать мирный договор. Пересмотрен он будет, как только у них появятся такие же.

Теперь Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами — как это сокращает количество нюансов! Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, «Битлз» не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-н-ролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредко перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер.

«Flover Pover» — крохотная американская секта, о которой за океаном даже не слышали. Но что меня интересует более всего — ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?

 
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