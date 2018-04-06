Золотовалютные резервы Беларуси в марте потеряли круглую сумму

Почти 100 млн долларов.

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2018 года, по предварительным данным, составили 6,995 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за март на 98,8 млн долларов (на 1,4%) после роста в феврале на 616,1 млн долларов, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 415 млн долларов, пояснили в НББ, отмечает TUT.BY.

Поддержанию уровня международных резервных активов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также увеличение стоимости монетарного золота.