Отступление абсолютного зла

Российский суд вынес беспрецедентное решение по делу Дмитриева: историк оправдан.

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» историка Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.

Решение беспрецедентное для российского правосудия, доля оправдательных приговоров в котором не превышает статистическую погрешность. И совершенно очевидное для всех защитников Дмитриева и просто граждан России. Силовики просто брали правозащитника в заложники, он год просидел в следственном изоляторе, и при этом у обвинения не было ни одного факта, ни одной экспертизы, которые доказывали бы преступление.

Прокуратура показательно просила для Дмитриева 9 лет колонии, намекая, что отсутствие доказательств — совсем не препятствие для такого срока. Это было явлением абсолютного зла, не просто по той причине, что Дмитриев очевидно невиновен, но и потому, что прокуратура явно действовала вопреки интересам его приемной дочери, которую якобы защищала. Никто всерьез даже не ставил вопрос о том, что будет с ребенком после такого судебного процесса и такого обвинения в адрес отца.

Накануне вынесения приговора в поддержку Дмитриева выступили все, кто еще не утратил дар речи. Музыкант и лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров, который никогда не высказывается по политическим темам и вообще словно бы живет на какой-то своей поэтической планете, сыграл в защиту Дмитриева уличный концерт и пожелал историку — и нам всем — свободы.

Абсолютное зло было в итоге остановлено. Мы радуемся простым вещам: обычному справедливому приговору суда, каких в стране должны выноситься десятки и сотни тысяч.

Дело Дмитриева — хорошее напоминание всем нам: сопротивление не бесполезно. Не будем забывать об этом уроке.

Силовики все же получили часть желанного: по статье о незаконном хранении оружия Дмитриев признан виновным и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы.

Но имя и совесть Дмитриева остались неприкосновенным. Так что со свободой всех нас.