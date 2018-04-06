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Спорт
06.04.2018
Почему Гончаренко не сильно разочарован разгромом от «Арсенала»

5 апреля состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Европы.

Арсенал (Лондон, Англия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 4:1 (Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23, с пенальти, 35 – Головин, 15)

Превосходство «канониров» над «красной армией» было подавляющим.

Однако белорусский тренер гостей Виктор Гончаренко после боя был спокоен:

— Не сказать, что сильно разочарован — счет неприятный. Достаточно растянуто оборонялись, отходили далеко, поэтому оставляли зоны. Мы играли в открытый футбол, поэтому было жарко у наших ворот. Но чтобы получить опыт на таком уровне, особенно молодым игрокам, нужно играть именно так. А когда играешь с «Арсеналом», стоит ожидать такого результата. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что-то похожее, но не с таким счетом, мы увидим в Москве.

Атлетико (Мадрид, Испания) – Спортинг, Лиссабон, Португалия) – 2:0 (Коке, 1, Гризманн, 40)

Лейпциг (Лейпциг, Германия) – Марсель (Марсель, Франция) – 1:0 (Вернер, 45+1)

Лацио (Рим, Италия) – Зальцбург (Зальцбург, Австрия) – 4:2 (Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 44, Иммобиле, 76 – Бериша, 30, с пенальти, Минамино, 71)

Ответные матчи состоятся 12 апреля.

 
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