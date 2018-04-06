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Политика
06.04.2018
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Почему Лукашенко проецирует армейские порядки на всю общественно-политическую жизнь страны?

Что стоит за назначением бывших военных на высшие государственные должности.

— Очевидно, что Лукашенко озаботился идеологической сферой, —говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Он напоминает о недавнем назначении новых руководителей ведущих государственных СМИ, а также о назначении на должность министра информации Александр Карлюкевича — тоже, кстати, выпускника военно-политического училища.

Как подчеркивает эксперт, глава государства руководствуется несколькими мотивами. Во-первых, Александра Лукашенко впечатлили прошлогодние протесты нетунеядцев. И он думает, как теперь пресекать в зародыше такие крамольные настроения в массах. Во-вторых, впереди важные политические кампании. Некоторые предполагают, что Лукашенко уже созрел для проведения референдума, на котором, в частности, поставит вопрос о семилетнем сроке президентского правления. К тому же, скоро парламентские и президентские выборы.

По словам собеседника Завтра твоей страны, престиж и авторитет власти явно снизились, да и харизма самого Лукашенко в глазах его твердого электората потускнела — он даже заработок в тысячу рублей дать не может, коммуналка растет. Люди все чаще критикуют власть.

— Глава государства думает о том, как контролировать общественное мнение, как не допустить снова уличные протесты, — отмечает Александр Класковский. — Складывается впечатление, что создание жесткой вертикали, которая бы контролировала общественные настроения, пресекала крамолу и чтобы все, образно говоря, ходили строем и щелкали каблуками, — это и есть сама цель.

Продолжение экспертных мнений читайте здесь

 
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