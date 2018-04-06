«Это подло и не по-людски»: брестское «Динамо» победило, потеряв Милевского

5 апреля стартовал второй тур чемпионата Беларуси по футболу.

Фото dynamo-brest.by

Динамо (Брест) – Луч (Минск) – 2:1 (Савицкий, 20, 23 – Грибовский, 37)

Лидер хозяев Артем Милевский вновь воспитывал форварда Джоэля Фамейе, транжирившего моменты. Правда, в отличие от матча первого тура за горло его не хватал, а ограничился словесными внушениями.

В начале второго тайма Милевский пошел в стык и неудачно упал. Игрока немедленно заменили из-за травмы руки. Впоследствии стало известно, что перелома нет: футболист отделался вывихом.

Брестчанин не преминул в инстаграме попенять соперникам: «Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски».

А голы у «Динамо» на этот раз забивал новобранец Павел Савицкий.

Слуцк – Неман (Гродно) – 1:1 (Шикавка, 43 – Жуковский, 24)

Гости могли рассчитывать на большее, но в середине второго тайма не реализовали пенальти.

Тур продолжится 6 апреля следующими матчами:

Минск – БАТЭ (Борисов)

Торпедо-БелАЗ (Жодино) – Смолевичи

Днепр (Могилев) – Гомель

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