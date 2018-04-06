Героиня греческого эпоса Барбара Палвин в Sports Illustrated Swimsuit
Продолжаем исследовать знаменитый каталог купальников Sports Illustrated Swimsuit 2018. На очереди – Барбара Палвин.
Эта венгерская модель – та еще путешественница. Её карьера началась в Японии. Затем Барбара снималась в Европе и не только для глянца – четыре года назад её занесло в блокбастер «Геракл» на роль Антимахи. А фотосессия для Sports Illustrated Swimsuit проходила на Багамах.
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