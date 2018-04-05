Как «Маргаритка» развела больше тысячи человек почти на 900 тысяч долларов

В четверг в суде Центрального района города Минска проходило слушание по нашумевшему делу «Маргаритка-Маргаритка».

На скамье подсудимых 28-летняя девушка Екатерина Бонадысева и ее 49-летняя мать Ольга Антонова - на нее был оформлен магазин. Их обвиняют в мошенничестве, причем в особо крупных размерах — ч. 4 ст. 209 УК. Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. Обе женщины заключены под стражу.

Напомним, мать и дочь создали в социальных сетях группы под названием «Маргаритка-Маргаритка». Через них женщины предлагали различные товары — телефоны, телевизоры, мультиварки и другие, по ценам гораздо ниже рыночных. Кроме того, покупателям обещали различные подарки к покупкам, к примеру MacBook. Основным условием была предоплата — наличными или переводом на банковский счет. Потом оставалось подождать пару месяцев и заказ у тебя.

Люди в погоне за дешевизной платили деньги, первым покупателям повезло — свои заказы они получили. Но потом дешевый товар закончился, а заплатившим деньги так и не вернули. Люди даже ездили к Екатерине домой, но та просто пропала. Люди, которые ей помогали продвигать товар и выдавали заказы, по-видимому, не знали о махинациях и были шокированы, когда все вскрылось.

Оказалось, что под цветочным названием групп скрывалось не что иное, как финансовая пирамида. Принцип работы понятен — за счет тех, кто принес в пирамиду деньги позже, покупаются товары для тех, кто сделал это раньше. Рано или поздно вся система начинает рушиться и получается то, что получилось с «Маргаритками».

Кстати, младшая обвиняемая уже была судима по аналогичной статье — мошенничество. И даже получила срок — 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Но ей дали отсрочку на два года, потому что во время следствия Екатерина забеременела. И тогда она снова начала разводить людей на деньги по старой схеме, но уже привлекла маму. На маму и зарегистрировали фирму для пущей убедительности.

Это сработало. Люди снова понесли денежки. Прокурор зачитывал список потерпевших от рук мошенниц больше трех часов. Семейному дуэту удалось обмануть 1234 человека. География обманутых охватывает всю страну. Есть пострадавшие из Минска, Копыля, Слуцка, Солигорска, Любани, Бреста, Гомеля, Орши и многих других городов.

Суммы, которые переводили люди на счета мошенниц, совершенно разные. Некоторые потеряли 10 рублей, а некоторые — больше 3000. В общей сложности мошенницы получили 1 миллион 740 тысяч рублей.

В зале суда присутствовало человек 30 потерпевших. Люди говорят, что даже и не заподозрили, что это развод. Ведь многим «Маргаритка-Маргаритка» рекомендовали знакомые, которые получили свои заказы и вещи были высокого качества.

— Нашла группу Вконтакте, называлась «Маргаритка», в новостях у меня всплыла. Я в нее добавилась, — рассказывает одна из потерпевших из Минска. — Организаторы группы предлагали очень дешевые товары, да еще и с большими скидками, даже 70%. Чтобы получить скидку, нужно было в этот же день оплатить товар наличными или перевести деньги на банковский счет.

Перед тем как сделать заказ, девушка посмотрела отзывы. Они были хорошими.

— Знакомые в Одноклассниках тоже нашли группу с таким названием этих же женщин, отзывы и там были хорошие. Кто-то из знакомых узнал у своих знакомых, что они тоже заказывали там, им товар пришел. Решили и мы с друзьями.

Девушка говорит, и она и ее друзья заказали все на ее имя. В списке был и водонагреватель, и телефоны, и утюг, и мультиварки, и фотоаппарат.

— В общей сложности мы заплатили три с лишним тысячи рублей, — подводит итог потерпевшая. — Когда заказ уже должен был прийти, я написала на электронную почту хозяйкам магазина. Они мне даже что-то ответили, уже не помню что. Потом пошла волна возмущений, что товары не приходят. Я отправила письмо с уведомлением на адрес этих дам. Его доставили и отдали. Просила, либо отдать товар, либо вернуть деньги. Они его получили, но ничего не ответили. Когда поняла, что ничего не будет, написала заявление в РОВД. Это было в середине сентября 2016 года. Чем все закончится и есть ли хоть минимальный шанс вернуть деньги, никто не говорит.

У двух подруг из Минска опасений, что под видом «Маргариток» орудуют мошенницы, тоже не возникло. Хотя предпосылки для этого были.

— Никаких опасений не было. Наши знакомые заказали в группе вещи и они им пришли, причем довольно высокого качества. Я сама их видела, — говорит одна из девушек. — Правда, второй заказ они ждали полгода вместо обещанных трех месяцев. Как оказалось позже, он так и не пришел. Но мы как-то все равно заказали.

В общей сложности потерпевшая заказала товаров на 1000 рублей — iPhone, телевизор фотоаппарат. Но на ней товары и закончились. Девушка говорит, что все отзывы в группах в соцсетях и на барахолках были хорошие.

— Понятное дело, что отрицательные можно удалить. Но на тот момент такая мысль не проскочила, — говорит она. — Уже перегорели. Мы бестолковые, нас не жалко. Но вот ребенка нашего жалко, он собирал деньги на телефон — 100 долларов, а они пропали.

Девушки отмечают, что переводили деньги за товар на карточку, зарегистрированную не на фигуранток дела, а на женщину из Слуцка. Сегодня ее в зале суда не было.

— Мне еще повезло, — говорит потерпевшая. — Мой папа мне список написал, что он хотел купить, но, к счастью, я заказать не успела. Без лоха жизнь плоха, все равно найдется куча людей, которые даже после таких историй будут вестись. Вот здесь все собрались, друг на друга смотрят, подхихикивают. И поделом. Погнались за дешевым. iPhone стоит 1000 рублей и никак не может стоить 200. Даже в Америке его стартовая цена 200 долларов. Где эти мошенницы их за 100 брали?. Подумали, что, может они оптом покупают, поэтому дешевле, оправдывали как могли.