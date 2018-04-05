Мама, которую судили за смерть дочки после родов: «178 тысяч человек вытащили меня из ада»

Оправдательный приговор в отношении Ольги Степановой вступил в силу. Женщина рассказала, как потеряла ребенка.

Автор петиции в защиту Ольги Степановой на платформе change.org Анна Полын сообщила о том, что благодаря поддержке людей справедливость восторжествовала: оправдательный приговор в отношении Ольги вступил в силу.

Ольга Степанова обратилась к тем, кто подписался в ее защиту, с письмом.

«Я хочу выразить всем вам свою благодарность за ваше участие и поддержку, сострадание и сопереживание, за все 8 месяцев, которые вы были со мной, за ваши молитвы и теплые слова.

Когда-то я довольно скептично относилась к проектам, подобным сhange.org, и сомневалась в их возможности что-либо менять и на что-то реально влиять, а сейчас понимаю, что абсолютно незнакомые мне люди собрались вместе и неимоверными усилиями вытащили меня из ада.

…Полгода назад я обещала рассказать подписчикам, как все было на самом деле. Теперь, когда в определении суда есть фраза «по закону не обязана была обращаться за медицинской помощью», попытка осудить домашние роды сорвана и вряд ли повторится в ближайшем будущем, я могу говорить.

В тот вечер мы сильно поругались с мамой по моей вине, и я, психанув, закрылась в спальне, пока мама рыдала в соседней комнате. Стыдно признать, но несмотря на все свои знания и подготовку, я банально прохлопала «тревожные звоночки» (а они были), потому что мои мысли всецело были заняты тем, как несправедлива жизнь, как все надоело и когда я, наконец, уеду; я проклинала себя и окружающих, и, вместо того, чтобы успокоиться заводилась все больше и больше. И даже когда стало плохо, решила, что сейчас продышусь, отпустит и решу, что делать дальше.

Сейчас я понимаю, что, несмотря ни на какие обиды, нужно было орать и звать на помощь, но тогда я и подумать не могла, что все может быть так быстро и страшно. Маму я попросила никому и ничего не рассказывать, и слово свое она сдержала даже тогда, когда вынуждена была обратиться за помощью в СМИ. Я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы рассказать об этом мужу. Не проходит и дня, чтобы я не думала о том, что, поведи я себя в тот день по-другому, все могло бы сложиться иначе. И ни дальнейшие события, ни ворох экспертиз с категоричным «…нежизнеспособна по совокупности морфологических признаков…» не в состоянии прогнать эти мысли. Это мой крест, и мое пожизненное… Берегите своих близких».

Суд признал невиновной мать, потерявшую ребенка в домашних родах. Как стал возможен такой приговор?