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Лица
05.04.2018
sncmedia.ru
Звезды, которые одеваются не по возрасту

В желании выглядеть моложе (или старше) важно видеть границы разумного. Почти все звезды, о которых пойдет речь далее, кажется, со здравым смыслом не совсем в ладу.

Мы бы порекомендовали им пройти тест на психологический возраст, а затем заглянуть сначала в паспорт, потом в зеркало и сделать правильные выводы.

МИЛЛИ БОББИ БРАУН

Милли Бобби Браун всего 14, но стилистам, видимо, не терпится, чтобы девочка скорее выросла. Иначе как объяснить этот странный выбор нарядов и макияж, который добавляет юной актрисе лет 10? Поклонники звезды «Очень странных дел», как и мы, от образов своей любимицы не в восторге. Может, стоит задуматься?

МЭРАЙЯ КЭРИ

В своем желании выглядеть на 20, а то и 30 лет моложе Мэрайя, кажется, перешла все границы. Ее не смущает ни лишний вес, ни возраст, ни ошарашенные взгляды окружающих. Кэри изо дня в день пускает в ход тяжелую артиллерию – каблуки, ультрамини + декольте. Только вот вместо сексуальности после знака «равно» в этом выражении идет вульгарность.

ШЕР

Шер сейчас 71. Но певице плевать на возраст. Она до сих пор выходит на сцену в прозрачных платьях, без стеснения оголяет грудь и не боится критики. Прямо как Лолита Милявская! Кстати, если вы думаете, что в обычной жизни Шер выглядит скромнее, вы ошибаетесь.

МАДОННА

Мадонна, как и Шер, в своем стремлении провоцировать публику и настойчиво молодиться, кажется, не успокоится никогда. Кстати, кому-то это даже нравится. Кому-то, но не нам.

ПАМЕЛА АНДЕРСОН

Про Памелу сложно сказать, что она одевается не по возрасту, потому что не по возрасту она раздевается! Да, ей есть, что показать, но к 50-летию пора бы уже понять, что удивлять, эпатировать и играть на инстинктах можно не только демонстрируя голую грудь.

 
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