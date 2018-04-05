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Скандалы
05.04.2018
Руководитель официального партнера Uber в Беларуси взят под стражу

На руководителя официального партнера Uber в Беларуси, ООО «КВТ-Импорт» возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску.

Руководителя предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Это грозит ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Директора фирмы взяли под стражу. Проводятся следственные действия.

Информация о том, что с предприятием-то не так, появилась после того, как компания не выплатила зарплату более чем ста водителям. Тогда среди них пошли слухи, что руководство фирмы задержано, счета заблокированы, а компьютеры конфискованы.

 
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