Кого будут считать «тунеядцами». Версия 2:0

Совмин издал постановление от 31 марта 2018 года № 239, в котором дано определение занятым и не занятым в экономике белорусам. Также стало известно, какие услуги «тунеядцам» придется оплачивать в полном размере.

Не занятые в экономике будут по полному тарифу платить за жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с документом, к тем, кто занят в экономике, будут относить:

работающих по трудовому договору (контракту);

ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;

выполняющих работы по гражданско-правовым договорам;

тех, кто уплачивает единый налог;

военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанных во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу;

творческих работников, статус которых подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений;

членов национальных и сборных команд по видам спорта;

безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости.

Те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, также попадают в число тех, кто занят в экономике.

Получающие образование в дневной форме, а также получающие образование на дому также будут считаться занятыми в экономике. Исключение — те, кто проходит обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и образовательные программы совершенствования возможностей и способностей личности.

Занятыми в экономике также считаются те, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном

для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского)

хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме.

Спортсмены-учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде

обособленных структурных подразделений также относят к занятым в экономике.

Из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна. Так, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не будут относить:

белорусов, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение 6 месяцев с даты увольнения.

военнослужащих, сотрудников (работников) военизированной организации, имевших специальные звания резервистов во время прохождения занятий и учебных сборов, а также проходивших альтернативную службу в течение 6 месяцев начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

выпускников дневной формы получения образования, а также образования на дому, за исключением дополнительного образования — до конца календарного года, в котором был получен диплом.

учащихся духовных учебных заведений — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;

признанных инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности), а также признанных по решению суда недееспособными; находящихся на принудительном лечении.

сдающих внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест при уплате подоходного налога с физлиц;

выполнявших в течение полного сезона сезонные работы;

находившихся под меднаблюдением в период беременности и родов;

отбывающих наказание по приговору суда и находящихся в лечебно-трудовых профилакториях;

супруг (и супругов) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, а также молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться;

олимпийских чемпионов, которые получают госстипендию.

Кроме того, не будут относить к не занятым в экономике тех, кто получает пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, получающие ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Те, кто получает пенсии, в том числе из других государств, пособия из ФСЗН (кроме единовременных), а также пособия по временной нетрудоспособности, тоже не подпадают под действие декрета. Как и те, к кому «применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие заниматься различными видами деятельности».

Не распространяется действие документа в течение 6 месяцев также на граждан Беларуси, прибывших в нашу страну для постоянного проживания, а также на иностранцев или лиц без гражданства, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси и зарегистрированы по месту жительства.

Уволенные или уволившиеся в течение квартала, следующего за кварталом, в котором остались без работы, не подпадают под действие декрета. Чтобы не платить за ЖКУ по экономически обоснованным тарифам, им нужно обратиться в комиссию, которая работает с тунеядцами, и предоставить соответствующие документы. То есть они не автоматически освобождаются от оплаты по полным тарифам «коммуналки», а по заявлению.

Такое же правило касается и уволенных из-за сокращения численности или штата работников, а также жен и мужей военных и молодых специалистов, работающих за границей. Также обратиться в комиссию по тунеядцам, чтобы не платить по экономически обоснованным тарифам за ЖКУ, должны и находившиеся под меднаблюдением в период беременности и родов.

Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами