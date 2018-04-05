Кого будут считать «тунеядцами». Версия 2:0

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Руководитель официального партнера Uber в Беларуси взят под стражу
Почему Лукашенко не может победить коррупцию?
«Деньги Светлана хранила в дипломате». Суд по приговору, который поручил пересмотреть Лукашенко
Песков: «В России нет олигархов»
«Если вам пресс-секретарь президента будет на что-то намекать…» Лукашенко назначил того, кто займется идеологией и СМИ
Высокі чыноўнік: «Я важу дзіця праз увесь горад, бо няма беларускамоўнага садка»
«Потому что некоторые просто обнаглели». Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства
Начальник уголовного розыска в Чечерске задержан за мошенничество в крупном размере
Асад через своего министра передал письмо Лукашенко
Школьник катался ночью на мотоцикле по Октябрьской площади в Минске. Его задержал ОМОН
Рыгор Васілевіч: «Давайце кожную другую сесію ў парламенце праводзіць па-беларуску»
СМИ: Британские спецслужбы нашли источник «Новичка»
Водителю грузовика, насмерть сбившего ребенка у ТЦ «Замок», вынесли приговор
«Капот сделал из холодильника». Житель Барановичей реставрирует старые авто и создает новые
100 гадоў БНР: Раскол у шэрагах
В центре Млечного Пути найдены десятки доселе неизвестных черных дыр
В Таиланде Рыбку и Лесли обвинили в изнасиловании. Им грозит 20 лет тюрьмы
«Ливерпуль» разорвал «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Под Щучином сотруднику ГАИ пришлось управлять повозкой – возница был пьян и уснул. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Такого еще не было в истории Беларуси»: как Солодухе в экстренном порядке дали звание заслуженного артиста
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
Что Лукашенко хочет поменять в Конституции, или Как удержать волка за уши
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»
«Вся белорусская история ХХ века – это история борьбы белорусских элит со временем»
Івонка Сурвіла: «Наш народ ня быў гатовы ні выбіраць жанчыну, ні выбіраць эмігрантку»
Цитата дня: «Автократы друг у друга начинают перенимать дурные привычки»
Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»
Павел Белавус прыдумаў для свята 25 сакавіка новую назву і пачынае кампанію па прызнанні яго дзяржаўным
Депутат Госдумы Роднина: «Моя дочь живет в Америке. Что здесь такого?»
Почему из горящей «Зимней вишни» почти невозможно было сбежать
«Разве Путин запирает двери кинозалов и пожарные выходы?»
Проверьте свой супермаркет: в МЧС составили карту выявленных в торгово-развлекательных центрах нарушений
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»
«Это не страх перед сверхдержавой, это страх перед неуправляемой страной»
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядят BMW, которые продает гараж Управделами президента
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.04.2018
Салiдарнасць
Кого будут считать «тунеядцами». Версия 2:0

Совмин издал постановление от 31 марта 2018 года № 239, в котором дано определение занятым и не занятым в экономике белорусам. Также стало известно,  какие услуги «тунеядцам» придется оплачивать в полном размере.

Не занятые в экономике будут по полному тарифу платить за жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с документом, к тем, кто занят в экономике, будут относить:

работающих по трудовому договору (контракту);

ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;

выполняющих работы по гражданско-правовым договорам;

тех, кто уплачивает единый налог;

военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанных во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу;

творческих работников, статус которых подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений;

членов национальных и сборных команд по видам спорта;

безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости.

Те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, также попадают в число тех, кто занят в экономике.

Получающие образование в дневной форме, а также получающие образование на дому также будут считаться занятыми в экономике. Исключение — те, кто проходит обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и образовательные программы совершенствования возможностей и способностей личности.

Занятыми в экономике также считаются те, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном

для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского)

хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме.

Спортсмены-учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде

обособленных структурных подразделений также относят к занятым в экономике.

Из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна. Так, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не будут относить:

белорусов, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение 6 месяцев с даты увольнения.

военнослужащих, сотрудников (работников) военизированной организации, имевших специальные звания резервистов во время прохождения занятий и учебных сборов, а также проходивших альтернативную службу в течение 6 месяцев начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

выпускников дневной формы получения образования, а также образования на дому, за исключением дополнительного образования — до конца календарного года, в котором был получен диплом.

учащихся духовных учебных заведений — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;

признанных инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности), а также признанных по решению суда недееспособными; находящихся на принудительном лечении.

сдающих внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест при уплате подоходного налога с физлиц;

выполнявших в течение полного сезона сезонные работы;

находившихся под меднаблюдением в период беременности и родов;

отбывающих наказание по приговору суда и находящихся в лечебно-трудовых профилакториях;

супруг (и супругов) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, а также молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться;

олимпийских чемпионов, которые получают госстипендию.

Кроме того, не будут относить к не занятым в экономике тех, кто получает пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, получающие ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Те, кто получает пенсии, в том числе из других государств, пособия из ФСЗН (кроме единовременных), а также пособия по временной  нетрудоспособности, тоже не подпадают под действие декрета. Как и те, к кому «применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие заниматься различными видами деятельности».

Не распространяется действие документа в течение 6 месяцев также на граждан Беларуси, прибывших в нашу страну для постоянного проживания, а также на иностранцев или лиц без гражданства, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси и зарегистрированы по месту жительства.

Уволенные или уволившиеся в течение квартала, следующего за кварталом, в котором остались без работы, не подпадают под действие декрета. Чтобы не платить за ЖКУ по экономически обоснованным тарифам, им нужно обратиться в комиссию, которая работает с тунеядцами, и предоставить соответствующие документы. То есть они не автоматически освобождаются от оплаты по полным тарифам «коммуналки», а по заявлению.

Такое же правило касается и уволенных из-за сокращения численности или штата работников, а также жен и мужей военных и молодых специалистов, работающих за границей. Также обратиться в комиссию по тунеядцам, чтобы не платить по экономически обоснованным тарифам за ЖКУ, должны и находившиеся под меднаблюдением в период беременности и родов.

Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.2 (оценок:5)
Главное
Как минчанин стал инвалидом на работе и смог доказать это в суде
Романчук: «За план Лукашенко люди проголосовали ногами»
Мама, которую судили за смерть дочки после родов: «178 тысяч человек вытащили меня из ада»
Кого будут считать «тунеядцами». Версия 2:0
«Нуль значнасці». Як у Карэлічах стагоддзе БНР «адзначылі»
В Минске учителей отправляют помолиться с Лукашенко на Пасху?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY