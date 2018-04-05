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Политика
05.04.2018
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Почему Лукашенко не может победить коррупцию?

Какое бы предприятие глава государства ни посещал, регулярно выходит на поверхность тема «ржавчины», как окрестил это явление сам Александр Лукашенко.

Вот и на большом республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, президент рассказал присутствовавшим, что «лучше быть нищим, но на свободе, чем богатым за решеткой».

Почему же многолетняя борьба с коррупцией в Беларуси не увенчалась успехом — об этом председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета, бывший судья и адвокат Гарри Погоняйло.

— Александр Лукашенко пришел к власти, в том числе, и на волне борьбы с коррупцией. Почему до сих пор эта тема остается на повестке дня, вызывая гнев официального лидера?

— Выстроена такая система власти, которая по существу порождает коррупцию. При отсутствии демократии, независимых СМИ, контроля за действиями властей со стороны народа и независимой прессы ни о какой борьбе с коррупцией говорить нельзя. С другой стороны, система власти, пронизывающая все структуры снизу доверху, способствует организации круговой поруки.

Гарри Погоняйло

И сама система распределения бюджета: то, чем распоряжается мелкий начальник в сельском совете, и заканчивая министрами и администрацией президента, — все это в их распоряжении и бесконтрольно.

— Едва ли не каждую неделю, а то и чаще, мы слышим о задержаниях управленцев и чиновников разного уровня именно по коррупционным обвинениям. Почему они ничего не боятся?

— При таких подходах и такой борьбе с коррупцией каждый из них рассчитывает, что, возможно, пронесет, чувствует себя на своем месте временщиком, на которого вообще нет никакой упряжи, кроме окрика хозяина.

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