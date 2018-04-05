Почему Лукашенко не может победить коррупцию?

Какое бы предприятие глава государства ни посещал, регулярно выходит на поверхность тема «ржавчины», как окрестил это явление сам Александр Лукашенко.

Вот и на большом республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, президент рассказал присутствовавшим, что «лучше быть нищим, но на свободе, чем богатым за решеткой».

Почему же многолетняя борьба с коррупцией в Беларуси не увенчалась успехом — об этом председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета, бывший судья и адвокат Гарри Погоняйло.

— Александр Лукашенко пришел к власти, в том числе, и на волне борьбы с коррупцией. Почему до сих пор эта тема остается на повестке дня, вызывая гнев официального лидера?

— Выстроена такая система власти, которая по существу порождает коррупцию. При отсутствии демократии, независимых СМИ, контроля за действиями властей со стороны народа и независимой прессы ни о какой борьбе с коррупцией говорить нельзя. С другой стороны, система власти, пронизывающая все структуры снизу доверху, способствует организации круговой поруки.

Гарри Погоняйло

И сама система распределения бюджета: то, чем распоряжается мелкий начальник в сельском совете, и заканчивая министрами и администрацией президента, — все это в их распоряжении и бесконтрольно.

— Едва ли не каждую неделю, а то и чаще, мы слышим о задержаниях управленцев и чиновников разного уровня именно по коррупционным обвинениям. Почему они ничего не боятся?

— При таких подходах и такой борьбе с коррупцией каждый из них рассчитывает, что, возможно, пронесет, чувствует себя на своем месте временщиком, на которого вообще нет никакой упряжи, кроме окрика хозяина.

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