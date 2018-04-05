В Минске учителей отправляют помолиться с Лукашенко на Пасху?

Источники сообщают о том, что школам рассылают «письма счастья» с разнарядкой – по 2 человека от учреждения.

Скриншот письма, адресованного руководителям учреждений образования за подписью завсектором Л.М. Федосеевой, опубликовала в Фейсбуке писательница Евгения Пастернак. Согласно документу, директоров школ обязали отправить на богослужение с участием Лукашенко по два желающих и прислать заявку на указанный в письме электронный адрес.

Сообщается, что пасхальное богослужение с участием главы государства состоится утром в Храме Всех Святых 8 апреля.

Белорусы в соцсетях задаются вопросами:

«Интересно, а в храм по паспортам будут пускать или по пригласительным? Как фейсконтроль проводить будут на входе? Даааа...Нет предела маразму».