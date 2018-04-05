Бывшая учительница, бывший военный и лесничий – кого Лукашенко назначил на должности

Несколько фактов о новых руководителях БЕЛТА, Минлесхоза и замглавы Администрации.

5 апреля глава государства назначил новых руководителей агентства БЕЛТА и министерства лесного хозяйства, а также первого замглавы Администрации президента.

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов о новоназначенных руководителях.

Фото mogved.by

Новая руководительница БЕЛТА Ирина Акулович родилась в 1974 году в Могилеве в семье учителей. С этой профессии начинала и собственную карьеру. В одном из интервью она рассказала, что на телевидение ее позвала подруга. Конкурс превышал сто человек на место, но она прошла.

— Я обожала журналистскую работу, обожала ездить в деревню, снимать сюжеты на аграрную тематику. После общения с простыми, светлыми людьми, добрыми бабушками, я возвращалась с выездов с улыбкой на лице, — рассказывала Ирина Акулович «Магілёўскім ведамасцям».

В 2012-м кандидаты в депутаты парламента от ОГП не смогли выступить в радио- и телеэфире. По их сведениям, запрет на трансляцию поступил от Ирины Акулович, которая на тот момент являлась директором телерадиокомпании «Могилев».

Новый министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - заядлый охотник. И активный пользователь соцсетей — зарегистрирован в Вконтакте, Одноклассниках и на Facebook. На его аккаунтах размещены фото, где чиновник позирует с охотничьим оружием и убитыми животными и птицами.

Владимир Жевняк справа. Фото geneva.mfa.gov.by

Заместитель главы Администрации президента Владимир Жевняк —бывший кадровый военный: с 1985 по 2001 годы служил в армиях СССР и Беларуси.

В качестве замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований в составе делегации представлял Беларусь на диалоге с Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации.