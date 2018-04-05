«Деньги Светлана хранила в дипломате». Суд по приговору, который поручил пересмотреть Лукашенко

В Верховном суде продолжается процесс по делу 34-летнего Юрия Иванова, которого восемь лет назад оправдали в деле об убийстве знакомой и отпустили на свободу. Но после того как к Александру Лукашенко обратился отец убитой, дело приняло новый поворот.

Иванов снова оказался на скамье подсудимых. Сегодня в суде выступил в качестве свидетеля третий муж убитой.

Юрий Иванов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже неделю в зале суда допрашивают свидетелей по делу Юрия Иванова. Они рассказывают о событиях 2009 года, но с учетом того, что прошло слишком много времени, не все могут вспомнить детали, иногда путаются в датах и времени. Чтобы устранить противоречия, прокурор зачитывает показания во время предварительного расследования и процесса в Могилевском областном суде. В 2010 году он оправдал Юрия Иванова в деле об убийстве Светланы Поддубской.

Напомним, в 2009 году в убийстве Светланы Поддубской обвинили на тот момент 25-летнего Юрия Иванова. Молодого человека задержали, но выпустили из-под стражи в зале суда, как только был оглашен оправдательный приговор. Последние годы Иванов жил и работал в Питере, где его задержали летом 2017 года и «с мешком на голове» привезли в Минск. Расследование давнего убийства началось заново, дело поручил пересмотреть лично Лукашенко. К нему за помощью обратился отец убитой.

Иванову вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: убийство с особой жесткостью (ч. 2 ст. 139), кража (ч. 1 ст. 205), умышленное уничтожение имущества (ч. 3 ст. 218) и хищение личных документов (ст. 378). Если его вина будет доказана, за убийство ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

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Сейчас версия следствия такова: мужчина убил знакомую Светлану, нанеся ей не менее 41 удара ножом. Сам Иванов вину в убийстве не признает, показания готов дать только после допроса всех свидетелей.

О личной жизни 38-летней женщины родные знали мало. Как рассказывали в суде ее сын и отец, Светлана была закрытым человеком, в коттедже жила одна. Ее детей воспитывали родители, дом которых находился через дорогу.

Светлана трижды была замужем. После убийства задерживали ее третьего бывшего мужа Руслана, с ним женщина развелась за год до трагедии. Сегодня в зале суда он выступил как свидетель.

Руслану Демьянюку сейчас 37 лет, он не работает. На момент убийства Светланы ей было 38 лет, ее бывшему мужу — 29.

Он уверяет: после развода отношений с экс-супругой «не было никаких».

— Нас со Светой познакомила моя мама, Светлана со свидетелями Иеговы пришла на нашу лестничную площадку, разговорились. На следующий день она и еще одна девушка пришли говорить со мной о Библии, — рассказывает в суде свидетель Демьянюк. — Потом Света пригласила меня на собрание, приехал. Там познакомился с ее мужем, сыном. Затем пригласила на шашлыки, ну и так получились романтические отношения. Это длилось месяц, решили обо всем рассказать ее мужу Сергею, он разозлился. Я еще тогда жил у них (Света пригласила), меня попросили уйти. Они уже там сами разбирались, без меня, ну и решили развестись. Мы стали встречаться официально.

Причиной их развода, по мнению Демьянюка, стала «секта» жены. Якобы ее старейшина сказал, что жить с Русланом нельзя, потому что мужчина отказывается ходить на собрания.

— Света предложила пожить отдельно, жили так месяц. Я приходил к ней, пили кофе, пиво, вино. Потом я сказал, что встретил другую девушку, жена подала на развод, — вспоминает Руслан Демьянюк. — Ну да, был нюанс, я был судим, очень сильно напугал ее. Один раз в коттедж залезли, украли кусок сала, после этого купил пневматический пистолет. Как-то пришел домой выпившим, стали ругаться, вот я и выстрелил в потолок, а Света испугалась. Вызвали милицию, меня забрали, на следующий день жена пошла в прокуратуру и написала заявление, чтобы дело прекратили. Суд все равно был, меня судили за угрозу убийства и истязание, мы продолжили жить вместе. Все было замечательно. Света была доброй, общительной, вспыльчивой, могла и сама наброситься на меня, когда ругались.

В 2009 году Демьянюк отзывался о своей бывшей жене так: «Верующий человек, выпивала, но не курила».

— Поддубская могла унизить или оскорбить? — спрашивает гособвинитель.

— Было такое, да, — отвечает свидетель.

Как отмечает Демьянюк, его жена хорошо зарабатывала продажей китайских БАДов. Деньги хранила в дипломате.

— Я говорил ей, что это обман. Не могут БАДы излечить рак на четвертой стадии. Она поясняла, что это неплохие деньги. За 2−3 месяца Света могла заработать около 20 тысяч долларов, — рассказывает в Верховном суде Демьянюк.

Накануне убийства и в день преступления бывший муж был на работе (работал грузчиком в супермаркете), вечера и ночи проводил с новой девушкой.

— Меня задержали прямо в магазине, пришла милиция, надела наручники и вывела через весь зал. До сих пор не могу из-за этого устроиться на работу. Сразу милиционеры ничего не говорили, потом привезли детектор лжи. Я три раза его проходил, последний раз летом 2017 года в КГБ, мне сказали, что я его прошел, — уточняет Руслан Демьянюк.

Прокурор поинтересовался: не применялось ли физическое насилие к свидетелю во время задержания в 2009 году.

— Нет, все было словесно. Надо мной стояли с дубинками и говорили: «Ты убил! Ты все равно сядешь!». Жутковато было, но я не признавался, потому что не убивал, — говорит Демьянюк. — Меня задержали на 10 дней, потом отпустили.

— Как вы можете объяснить, что отпечаток вашего пальца находится на морозилке в коттедже Поддубской? — спрашивает гособвинитель.

— Так я же жил в этом доме (брак Демьянюка и Поддубской продлился пять лет. — Прим. TUT.BY), — отвечает бывший муж жертвы.

— Откуда у вас были царапины на спине?

— Их оставила моя девушка, она это подтвердила, — говорит Демьянюк.

Из зачитанных показаний в суде стало известно, что в третьем браке отношения были непростыми. Супруги часто ругались, Светлане не нравились новые татуировки мужа, то, что он любит отдохнуть и не работает.

— Она меня называла неудачником и тунеядцем. А мне не нравилась ее «секта», — отмечает Руслан Демьянюк. — У Светы было много поклонников, она одевалась вызывающе, в мужчинах была неразборчива.

«Нож забрал, потому что почувствовал: что-то случилось»

В суде не раз свидетелям показывали лезвие ножа, которым, по версии следствия, была убита Светлана. Оказалось, нож 10 февраля 2009 года нашел дворник Алексей Арсеев в мусорке (убийство произошло 4 февраля).

— Я убирал Тульский дворик, это был мой участок. В одном баке на самом дне лежал ржавый нож без ручки. Потом позвонила мастер, спросила: «Вы что-нибудь находили?». Я ответил «да», — рассказывает в суде свидетель Арсеев.

Во время предварительного расследования в феврале 2009 года дворник о находке рассказывал более детально. Нож он нашел рано утром, когда руками выгребал мусор из бака, лезвие было около 15 сантиметров.

— Не исключаю, что оно пролежало там несколько дней. Забрал нож и отнес в подсобку, — рассказывал Арсеев. — Потом нам сказали принести его в милицию, завернул в бумагу и с другим дворником отнес. Отдали, расписались, ушли.

— Зачем вы забрали нож из мусорного бака? — уточняет сейчас судья.

— Почувствовал, что что-то случилось.

Во время судебного разбирательства в 2010 году вставал вопрос, не дали ли этот нож дворнику сотрудники милиции.

— Ничего мне не приносили, я сам нашел, — отвечал тогда Алексей Арсеев.

— Вы судимы? — Да, давно, за кражу.

— Вы раньше помогали органам?

— Никогда и никому не помогал, — заверил в суде дворник.