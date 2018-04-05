Романчук: «За план Лукашенко люди проголосовали ногами»

Как беларусы оценили качество работы властей за последние почти 25 лет.

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке объясняет, почему план Лукашенко «Деревня будущего» обречен на провал.

«А. Лукашенко в очередной раз потребовал создать в деревне такие же условия для жизни, как в городе, предложил концепцию «Деревня будущего»: «В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и интернет, желательно высокоскоростной».

Много – много раз президент призывал выровнять условия жизни между городом и деревней. Есть один самый убедительный, объективный показатель того, получилось ли сблизить белорусские город и деревню. Это динамика жителей в городах и на селе. Если людям нравится, если молодёжи есть, чем заняться, как заработать, где отдохнуть; если есть качественная инфраструктура для обучения детей и лечения пожилых, тогда люди никогда не будут уезжать в большой город. Людей на селе, в небольших городах держат земля, родовое поместье, стареющие родители, родственные связи и возможность самореализации на земле, рыбалке или в лесу.

Вот как беларусы оценили качество работы властей за последние почти 25 лет. В 1994г. сельское население было 3316,5 тысяч. На начало 2018г. – 2079,71 тысяч. Получается, что люди не приняли сохранение колхозов/совхозов. Люди ногами проголосовали против системы, которая не даёт им права частной собственности на землю. Беларусы высказались против той системы, которая душит их дух предпринимательства налогами, указивками, проверками и разорительными штрафами.

Белорусские власти отказались от выборности мэров городов, глав сельских и поселковых советов – и получили опасную ситуацию, когда распорядители чужого сами по себе, а люди – сами по себе. Из-за отсутствия реального народовластия, института частной собственности, острого дефицита экономической свободы и объективной судебной системы сельчане решили массово уезжать в города. Потому что в Беларуси в сельской местности, в малых городах воссоздана протофеодальная система.

Местное начальство – это своеобразный коллективный барин. Председатель исполкома, прокурор, глава милиции, суда, руководители крупных предприятий в районе/городе – вот Совет «феодалов». Человек на селе или в небольшом городе не имеет шансов защитить себя, свою семью и собственность, если случается конфликт с местным коллективным феодалом. Поэтому для него переезд в город – это возможность защитить свою свободу, получить работу для содержания своей семьи и создания условия для будущего своих детей.

Вот почему Минск и областные города растут, а село и малые города вымирают. Государственными программами, приказами для местного начальства проблему не решишь. Они же своими руками сделали так, что сельское население стало на 1,23 млн. меньше.

Вот главные пылесосы сельского населения Беларуси. В 1999 году в Минске население было 1681 тысяча, в начале 2018 – 1982 тысячи, Витебск: 348 тысяч было, 378 тысяч стало, Брест: 286 тысяч было, 348 тысяч стало, Гродно: 302 тысячи было, 371 тысяч стало, Гомель: 486 тысяч было, 536 тысячи стало, Могилёв: 356 тысяч было, 381 тысяч стало. Люди даже со средних городов начинают съезжать. Так в Лиде было 101 тысяча, стало 102 тысячи, Борисове 151 тысяча, стало 143 тысяч, Бобруйск 221 тысяча было, 218 тысяч стало, Орша 124 тысячи было, 115 тысяч стало.

Вот прямое следствие торможения системных рыночных реформ, реальной демократии и народовластия. Это также результат мощного лоббиста строительных и девелоперских организаций. Они нагибают городские власти (те тоже заинтересованы в такого рода стройках, потому что это выполнение валовых показателей и возможность им лично улучшить материальное положение), которые пробивают изменения генеральных планов Минска, Гродно, Гомеля и т. д. Особенно критичным является расширение Минска. Поэтому пунктом № 1 в президентской программе «Деревня будущего» должна быть отмена генерального плана развития Минска. Нужно прекратить нарушение прав собственности минчан – владельцев домов.

Пункт № 2 – частная собственность на землю. Полноценная, с правом продажи, залога, аренды и изменения назначения. Аренда земли и недвижимости порождает временщиков, даёт полномочия арендодателям, в нашем случае – исполкомы, госпредприятия и государственные организации. Без этого пункта программа поддержки малой родины тоже не реализуема. Она обречена на провал, как и заявленная программа «Деревня будущего».