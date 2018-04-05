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Политика
05.04.2018
Салiдарнасць
«Если вам пресс-секретарь президента будет на что-то намекать…» Лукашенко назначил того, кто займется идеологией и СМИ

Глава Беларуси произвел ряд кадровых назначений. Так, заместителем главы Администрации президента назначен Владимир Жевняк.

Лукашенко возложил на него функцию контроля за идеологией и дал напутствия.

— В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать — это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало, — заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система — вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными.

Президент отметил, что долго подбирал кандидатуру, потому что хотел, чтобы особой спецификой идеологической работы занимались «люди, просто вылепленные каким-то скульптором».

— Вы человек, можно сказать, военный. Бывших военных не бывает. Это тоже хорошо. Мы уж слишком разглагольствовать по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать, — отметил Лукашенко.

И потребовал, чтобы новый руководитель имел собственное мнение и только одного начальника — президента.

— У вас после назначения будет один начальник — это президент. И если вы с главой Администрации в чем-то не согласны (хотя с ней трудно не согласиться, она человек тоже абсолютно государственный), если вам пресс-секретарь президента будет на что-то намекать, вы должны иметь свою позицию, — потребовал глава государства. — Если они вам подсказывают то, что подходит, исходя из нашей жизни, хорошо, делайте. Если вы не согласны — снимите трубку и скажите. Потому что ваши ошибки, если они будут, они будут только вашими. Ни главы Администрации, ни пресс-секретаря, ни руководителей БЕЛТА или телекомпаний, радио. Это будут ваши ошибки. Это самая, наверное, сложная должность, самая тяжелая работа.

Лукашенко заявил, что ему нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и заниматься со средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства.

— Это идеологическая работа, это основное, — заявил руководитель.

Справка БЕЛТА. Владимир Григорьевич Жевняк родился в 1968 году в городе Хойники Гомельской области. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году — Белорусский государственный университет. В 1985-2002 годах служил в Вооруженных Силах. С 2002 по 2006 год — главный специалист, советник-консультант отделения законодательства по вопросам национальной безопасности, правоохранительных и судебных органов Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь.

В 2006-2008 годах — заместитель начальника названного отделения. В 2008-2014 годах — начальник управления законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. С 2014 года по настоящее время работал в должности заместителя директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

***

Сегодня также стало известно назначении Виталия Дрожжи новым министром лесного хозяйства, а также Акулович Ирины генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство».

 
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