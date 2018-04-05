Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами

Правительство определило порядок образования и деятельности постоянно действующих комиссий, которые будут заниматься содействием занятости населения.

Их создание предусмотрено обновленным документом по тунеядцам — президентским декретом № 1. Создание комиссий предусмотрено постановлением Совмина от 31 марта 2018 года № 240, которым утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В регионах будут созданы комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости.

Чем будут заниматься комиссии?

Подобные комиссии, которые работали с тунеядцами, были и во время действия самого первого тунеядского декрета. Однако они рассматривали заявления тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и просили полностью или частично освободить от уплаты налога.

Сейчас комиссии также будут рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга (и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат. Причиной такого обращения может быть нахождение в трудной жизненной ситуации. Но помимо этого у комиссий появится немало и других задач:

организация работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

организация и координации работы заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

оказание консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

организация работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

координация широкомасштабной информационной работы по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

проведение иных мероприятий в рамках реализации Декрета № 3.

Что смогут предпринимать комиссии?

Так, комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

Кто будет входить в комиссии?

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Однако в документе не было прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это поручили определить правительству к 1 апреля.

Прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.

Сейчас в Беларуси население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. По прогнозам вице-премьера Анатолия Калинина, оплачивать по полному тарифу отопление белорусы будут не раньше 2025 года.

В феврале правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда, в списке оказались 48 районов и городов. Это было предусмотрено декретом № 1. Из городов самым проблемным по трудоустройству оказался Новополоцк, а из районов — Лоевский.

В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

По прогнозам Минтруда, под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Фактический уровень безработицы в Беларуси за последние 4 года вырос на 0,5 процентного пункта: с 5,1% в 2014-м до 5,6% в 2017-м. В Беларуси в прошлом году было 293,4 тысячи безработных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда. Это на 8,4 тысячи человек меньше, чем в 2016-м.

При этом заметно выросло число белорусов, которые выезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России). Для сравнения: в 2015 году работающих за рубежом было 39,4 тысячи, а в 2016-м — 59,5 тысячи.