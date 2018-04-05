Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Высокі чыноўнік: «Я важу дзіця праз увесь горад, бо няма беларускамоўнага садка»
«Потому что некоторые просто обнаглели». Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства
Начальник уголовного розыска в Чечерске задержан за мошенничество в крупном размере
Асад через своего министра передал письмо Лукашенко
Школьник катался ночью на мотоцикле по Октябрьской площади в Минске. Его задержал ОМОН
Рыгор Васілевіч: «Давайце кожную другую сесію ў парламенце праводзіць па-беларуску»
СМИ: Британские спецслужбы нашли источник «Новичка»
Водителю грузовика, насмерть сбившего ребенка у ТЦ «Замок», вынесли приговор
«Капот сделал из холодильника». Житель Барановичей реставрирует старые авто и создает новые
100 гадоў БНР: Раскол у шэрагах
В центре Млечного Пути найдены десятки доселе неизвестных черных дыр
В Таиланде Рыбку и Лесли обвинили в изнасиловании. Им грозит 20 лет тюрьмы
«Ливерпуль» разорвал «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Под Щучином сотруднику ГАИ пришлось управлять повозкой – возница был пьян и уснул. Видеофакт
Минчанка взяла в долг у знакомых свыше четверти миллиона долларов и не вернула
Лукашенко провел кадровые перестановки в Нацбанке
«Мне засталося 339 дзён» — загінулы салдат быў са шматдзетнай сям’і
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Такого еще не было в истории Беларуси»: как Солодухе в экстренном порядке дали звание заслуженного артиста
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
Что Лукашенко хочет поменять в Конституции, или Как удержать волка за уши
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Івонка Сурвіла: «Наш народ ня быў гатовы ні выбіраць жанчыну, ні выбіраць эмігрантку»
Цитата дня: «Автократы друг у друга начинают перенимать дурные привычки»
Класковский: «Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?»
Павел Белавус прыдумаў для свята 25 сакавіка новую назву і пачынае кампанію па прызнанні яго дзяржаўным
Депутат Госдумы Роднина: «Моя дочь живет в Америке. Что здесь такого?»
Почему из горящей «Зимней вишни» почти невозможно было сбежать
«Разве Путин запирает двери кинозалов и пожарные выходы?»
Проверьте свой супермаркет: в МЧС составили карту выявленных в торгово-развлекательных центрах нарушений
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»
«Это не страх перед сверхдержавой, это страх перед неуправляемой страной»
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядят BMW, которые продает гараж Управделами президента
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.04.2018
FINANCE.TUT.BY
Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами

Правительство определило порядок образования и деятельности постоянно действующих комиссий, которые будут заниматься содействием занятости населения.

Их создание предусмотрено обновленным документом по тунеядцам — президентским декретом № 1. Создание комиссий предусмотрено постановлением Совмина от 31 марта 2018 года № 240, которым утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В регионах будут созданы комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости.

Чем будут заниматься комиссии?

Подобные комиссии, которые работали с тунеядцами, были и во время действия самого первого тунеядского декрета. Однако они рассматривали заявления тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и просили полностью или частично освободить от уплаты налога.

Сейчас комиссии также будут рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга (и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат. Причиной такого обращения может быть нахождение в трудной жизненной ситуации. Но помимо этого у комиссий появится немало и других задач:

организация работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

организация и координации работы заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

оказание консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

организация работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

координация широкомасштабной информационной работы по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

проведение иных мероприятий в рамках реализации Декрета № 3.

Что смогут предпринимать комиссии? 

Так, комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

Кто будет входить в комиссии?

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Однако в документе не было прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это поручили определить правительству к 1 апреля.

Прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.

Сейчас в Беларуси население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. По прогнозам вице-премьера Анатолия Калинина, оплачивать по полному тарифу отопление белорусы будут не раньше 2025 года.

В феврале правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда, в списке оказались 48 районов и городов. Это было предусмотрено декретом № 1. Из городов самым проблемным по трудоустройству оказался Новополоцк, а из районов — Лоевский.

В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

По прогнозам Минтруда, под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Фактический уровень безработицы в Беларуси за последние 4 года вырос на 0,5 процентного пункта: с 5,1% в 2014-м до 5,6% в 2017-м. В Беларуси в прошлом году было 293,4 тысячи безработных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда. Это на 8,4 тысячи человек меньше, чем в 2016-м.

При этом заметно выросло число белорусов, которые выезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России). Для сравнения: в 2015 году работающих за рубежом было 39,4 тысячи, а в 2016-м — 59,5 тысячи.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Паротнікаў: «Галоўная дзяржаўная таямніца – гэта стан здароўя кіраўніка краіны»
Скандал в РПЦ: хор во главе с попом спел «Мурку» в церкви. Видео
«Не дай бог никому, чтобы родители хоронили детей. Когда уже наведут порядок в воинских частях?»
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
«Каждая, буквально каждая — натурально не в бровь, а в глаз»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY