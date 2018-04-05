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Политика
05.04.2018
Салiдарнасць
«Потому что некоторые просто обнаглели». Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства

Его кандидатура подошла, потому что «ни с кем не рыбачил и не охотился, дома кому-то или бани не строил».

Александр Лукашенко назначил Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, сообщает пресс-служба президента.

Во время назначения глава Беларуси дал новому министру напутствия.

— Смотрите, чтобы все было честно и порядочно. Мы усиливаем контроль, я об этом часто говорю, за работой руководителей, особенно членов правительства, министров, потому что некоторые просто обнаглели. И с такими мы разбираемся мгновенно, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко констатировал, что Виталий Дрожжа для руководящего состава министерства человек новый, и в этом его преимущество.

— Вы не завязаны тут ни на какие круги, ни с кем не рыбачили и не охотились, дома кому-то или бани не строили. Поэтому вы человек чистый, руки у вас чистые, опыт есть. Действуйте и не смотрите по сторонам. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то хитросплетения, все должно быть честно, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

И подчеркнул, что хотел бы, чтобы вы достоинство «что вы никому ничего не обязаны и ни на кого не завязаны» Дрожжа воплотил в жизнь.

— Легко вам не будет, вы знаете мое отношение к природе и к лесу, — предупредил президент.

Напомним, что 15 февраля Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Как известно, КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья. Были задержаны 12 человек из Минлесхоза и двое предпринимателей. 11 из 14 задержанных уже признали свою вину.

— Наведите порядок в лесу, чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель, — напутствовал нового министра Лукашенко. — Здесь должен быть государственный подход к этому делу. Анфимов (председатель КГК — «Салідарнасць») сказал, что вы человек государственный. Меня это очень устраивает. Вы должны быть государственным человеком, потому что будете заниматься очень государственной сферой. Лес всегда будет государственным делом.

Виталий Дрожжа родился в 1978 году в г.п.Кореличи Гродненской области. В 2000 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2011 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность Виталий Дрожжа начинал в Логойском лесхозе на должности рабочего. В 2000-2001 годах служил в органах внутренних дел. В 2001-2006 годах — лесничий Красно-Швабского лесничества Логойского лесхоза. В 2006-2008 годах — главный инспектор отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом Министерства лесного хозяйства Беларуси. С 2008 по 2013 год руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до настоящего времени работал в должности генерального директора государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера»,

 
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