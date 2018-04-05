Начальник уголовного розыска в Чечерске задержан за мошенничество в крупном размере

По данным СМИ, он «крышевал» преступников.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Как сообщили БЕЛТА в УСК по Гомельской области, милиционер обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.

Ранее «Сильные Новости», сообщали, что в конце марта в Чечерске в расчетно-кассовом центре были задержаны две женщины, которые пытались мошенническим путем завладеть деньгами пожилого мужчины. Речь идет о 15 000 рублей. В ходе допроса выяснилось, что ранее они уже занимались подобными делами и, по словам подозреваемых, прикрывал их никто иной, как начальник уголовного розыска Дмитрий Евстратенко.

Примечательно, что не прошло и полугода с момента, как Дмитрий Евстратенко пост начальника уголовного розыска. Ранее он был в составе группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

По данным следственного комитета, милиционер заключен под стражу. Ведется следствие.